Tiefgarage fällt weg

Noch liegt das Gelände an der Eugen-Schreiber-Straße brach. © Nix

Lampertheim.Der Eigentümer des ehemaligen Bahngeländes an der Eugen-Schreiber-Straße hat nach wie vor Interesse an der Erstellung von Reihenhäusern. Doch sein Plan musste abgeändert werden, wie Kerstin Weinbach vom städtischen Bauamt in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses erklärte. Nach den Ergebnissen eines Erschütterungs-Gutachtens sei die geplante Tiefgarage nicht genehmigungsfähig. Auch sei die Zahl von 36 auf 32 Reihenhäuser gesenkt worden. Davon falle voraussichtlich ein weiteres Gebäude einer bislang nicht berücksichtigten Stromleitung zum Opfer.

Im Ausschuss votierten die Fraktionsvertreter dennoch für eine Zustimmung zum geplanten Projekt, auch wenn sich der Parkdruck an der Eugen-Schreiber-Straße erhöhen werde, wie CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb vermutete. FDP-Fraktionsmitglied Helmut Hummel meinte: „Generell sollte man froh sein, wenn da überhaupt was passiert.“ Stadtplanerin Weinbach nahm die wohlwollende Haltung des Gremiums zur modifizierten Planung zur Kenntnis. urs

