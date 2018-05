Tierisch gute Liedvorträge

Anzeige

Der Jugendchor bestach mit mehrstimmigem Gesang und Sicherheit in der Intonation. Aktuelle Popsongs wie den Charterfolg „No Roots“ interpretierten sie ebenso gekonnt wie den Evergreen „Somethin’ Stupid“. Schwungvoll erklang das Spiritual „Swinging Low“. Bei „Down By The Riverside“ gab es eine Lehrstunde im rhythmischen Klatschen. „Toll gesungen, aber schlecht geklatscht“, stellte Ehret hier mitten im Lied fest und ließ die Zuschauer in der dritten Strophe nochmal üben. Mit dem Titel „Wind At My Back“ hatte der Chorleiter einen seiner persönlichen Lieblingssongs ins Programm genommen. Viviane Hertting sorgte dabei auf der Querflöte für besinnliche Momente.

Auch weitere Solisten hatten ihren großen Auftritt. Dane Ehret brachte auf seinem Cello mit einem Walzer von Dmitri Schostakowitsch die russische Seele nach Hüttenfeld. Alisa Czermak von den Young Voices sang äußerst gefühlvoll „You Are The Reason“ und der Bensheimerin Gelila Bekele gelang mit „Rehab“ von Amy Winehouse eine vokale Glanzleistung.

Für den zweiten Teil des Konzertes hatten sich beide Chöre mit „Hakuna Matata“, „Can You Feel The Love Tonight“ und „Beauty And The Beast“ Melodien aus Walt-Disney-Filmen ausgesucht. Vier mutige kleine Mädchen wagten sich mit „Trautes Heim“ aus dem „Dschungelbuch“ ganz alleine vor das Mikrofon.

Bruno Ehret begleitete die Sänger am Keyboard und griff bei Songs wie „Bumper Cars“ zur Gitarre. Kim und Pia Rendl und Anna Fleig führten souverän durch das Programm. Thomas Schröder vom Sängerkreis Bergstraße übernahm die Ehrungen für langjährige Mitglieder und bedankte sich bei Ehret: „Die Chorarbeit in Hüttenfeld ist ein Aushängeschild für die Region.“

Das gemeinsam gesungene Schlusslied „We Are The World, We Are The Children“ stand sinnbildlich für zwei pralle Stunden Kinderchor-musik mit alten und neuen Liedern, die schlichtweg Spaß machten. Das Publikum belohnte den Sängernachwuchs entsprechend mit kräftigem Applaus. as

© Südhessen Morgen, Montag, 28.05.2018