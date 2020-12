Tim Langbein übernimmt Frühförderstelle

Lampertheim.In der interdisziplinären Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe Lampertheim gibt es einen Leitungswechsel. Susanne Bürkelbach überträgt nach 36 Jahren die Leitung an Tim Langbein. Susanne Bürkelbach stand 36 Jahre an der Spitze der interdisziplinären Frühförder- und Beratungsstelle.

Ab 1. Januar 2021 übernimmt Tim Langbein die Leitung. Langbein ist 38 Jahre alt, stammt aus Coburg, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er besitzt einen Studienabschluss in Interdisziplinäre Frühförderung und ist seit 2012 in der Frühförder- und Beratungsstelle in Lampertheim tätig.

Langbein erklärt: „Ich bin stolz darauf, was wir bisher unter der Leitung von Susanne Bürkelbach erreicht haben und freue mich, darauf aufbauen zu können.“ Eine der Kernaufgaben sei die Früherkennung und frühe Förderung von Kindern, um Entwicklungsverzögerungen zu vermeiden oder die Folge von Beeinträchtigungen zu mildern.

Das Ziel ist es, die Einrichtung weiter auszubauen und mittelfristig auch neue Wege zu gehen. So konnte beispielsweise eine Zweigstelle im Odenwald aufgebaut werden, um dort Familien pädagogisch und therapeutisch besser und direkter erreichen zu können. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.12.2020