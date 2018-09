Tipps, um Appetitlosigkeit im Alter zu begegnen

Lampertheim.Im Seniorenzentrum referierte am Mittwochabend Jasmin Gebert, Küchenleitung im Agaplesion Haus Johannes in Heppenheim, über Ernährung bei Demenz. Henning Krey, Leiter des Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Hauses, erinnerte bei seiner Begrüßung daran, dass am heutigen Freitag Welt-Alzheimertag ist und dass verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Demenz in der Spargelstadt angeboten werden.

Gebert (kleines Foto), die eine Ausbildung zur Diätassistentin absolviert hat, hatte für ihren Vortrag anschauliche und konkrete Fallbeispiele und praxisbezogene Tipps mitgebracht. Eingangs erkundigte sich Gebert, warum die Zuhörer gekommen waren. Dabei stellte sich heraus, dass viele von ihnen in Alten- und Pflegeeinrichtungen arbeiten oder als Angehörige Demenzkranke pflegen. Die Betreuungspersonen hätten praktische Herausforderungen zu bewältigen, betonte Gebert. Aber gut informiert, mit Unterstützung von verschiedenen Hilfsmitteln und kleinen Tricks gelinge die Begleitung oft viel besser. Dabei laute der Leitsatz: Hilfe zur Selbsthilfe. Denn der Demenzkranke solle so lang wie möglich selbstständig bleiben.

Gewichtsverlust vermeiden

Dabei sei auch darauf zu achten, dass der ältere Mensch eine ausgewogene Ernährung zu sich nimmt und ausreichend trinkt. Sonst stelle sich ein Gewichts- und Energieverlust ein. Das Risiko einer Mangelernährung sei hoch, aber auch ein Übergewicht könne sich einstellen. Denn Hunger- wie auch Sättigungsgefühl könnten verlorengehen. „Demenzkranke sollten ein Idealgewicht haben“, betonte Gebert. Manche seien nicht in der Lage, ihre Bedürfnisse in Sachen Ernährung auszudrücken, andere würden das Essen und die Flüssigkeitszufuhr vergessen. Zum Tragen komme auch der krankheitsbedingte geänderte Tag- und Nachtrhythmus, erklärte Gebert.

Vorlieben herausfinden

Außerdem könne es zu körperlichen Veränderungen beispielsweise im Magen-Darm-Trakt kommen, denn die Organe arbeiteten langsamer. Auch Kau- und Schluckbeschwerden seien häufig. Betroffene könnten aber auch an Appetitlosigkeit leiden und die Nahrungsaufnahme verweigern. Betreuer sollten dem Erkrankten umfassend ihre Aufmerksamkeit widmen, um beispielsweise zu erfahren, ob der Erkrankte morgens süße Speisen oder Deftiges bevorzugt. Isst er lieber in Gesellschaft oder allein? Wie reagiert er auf sein Umfeld und wie ist seine Tagesform? Bevorzugt er temperierte oder kühle Flüssigkeiten?

Generell sollten frische, saisonale und regionale Lebensmittel verwendet werden. Die Konsistenz der Speisen müsse an die Fähigkeiten des Erkrankten angepasst werden. Fingerfood habe sich bewährt, so Gebert. Sie empfahl einen Teller mit pikanten und süßen mundgerechten Häppchen sowie Obst und Gemüse anzurichten. Ebenso empfahl Gebert Smoothfood – stark zerkleinerte und aufgeschäumte Lebensmittel – zur bedarfsgerechten Ernährung.

Geeignete Hilfsmittel beim Essen seien bruchsicheres Geschirr, das Benutzen von Signalfarben, Teller mit erhöhtem Rand, Becher mit Auslaufschutz, Tassen mit größerem Griff und Besteck mit verstärktem Griff, so Gebert. roi (Bild: roi)

