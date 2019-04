Tischtennis-Herren trotz Remis Letzter

Hüttenfeld.Nach zwei ereignisreichen Spieltagen standen am vergangenen Wochenende für die Tischtennisabteilung der SG Hüttenfeld (SGH) nur drei Spiele an. Mit einem 8:8-Unentschieden gelang dabei der ersten Herrenmannschaft der einzige Punktgewinn für die Hüttenfelder Teams.

TV SGH I – Beerfelden 8:8

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebte die erste Herrenmannschaft in der Bezirksliga bei ihrem Auswärtsspiel in Beerfelden. Selbst einem 5:8-Rückstand trotzten die Hüttenfelder Spieler um ihren Kapitän Matthias Thomas: Robin Gumbel und Heiko Möller verkürzten durch ihre Siege im hinteren Paarkreuz zunächst auf 7:8, ehe das Doppel Gwen Steier/Volker Berg mit einem hauchdünnen Fünfsatzerfolg den einfachen Punktgewinn für die SGH I unter Dach und Fach brachte.

In der Tabelle fällt die SGH I trotz des Punktgewinns auf den letzten Rang zurück. Doch noch ist die Messe nicht gelesen: Nur ein Punkt beträgt der Vorsprung der drei Teams, die direkt vor den Hüttenfeldern in der Tabelle stehen. Aufgrund der Spielpaarungen in den letzten beiden Spielen sind die Grün-Weißen dennoch auf positive Ergebnisse der Konkurrenz angewiesen, um sich auf den Relegationsplatz verbessern zu können.

Am kommenden Sonntag, 7. April, geht es für die SGH I- Spieler bei ihrem Auswärtsspiel in Nieder-Liebersbach ab 9.30 Uhr um die vermeintlich letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

SGH II – TV Bürstadt V 4:9

Eine tadellose Leistung von Heiko Möller, der seine beiden Einzel für sich entscheiden konnte, war im Duell mit dem TV Bürstadt V zu wenig. Die weiteren Zähler für die SGH II, die die Saison im gesicherten Mittelfeld der 1. Kreisklasse beenden wird, holten Tim Koch und Routinier Ludwig Günther.

SGH Schüler B I – TV Bürstadt II 0:10

Ebenfalls nichts zu holen gab es für die B-Schülerinnen der SG Hüttenfeld in Bürstadt: Glatt mit 0:10 unterlagen die jüngsten Tischtennisspielerinnen des Vereins beim verlustpunktfreien Tabellenführer. Einzig Diana Proissl gelangen einzelne Satzgewinne gegen die überlegenen Gastgeber. gün

