Hüttenfeld.Seit dem vergangenen Spieltag ist rechnerisch klar, dass die erste Herrenmannschaft der Hüttenfelder Tischtennisabteilung auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga antreten wird. Mit einem knappen 9:7-Auswärtssieg in Lorsch beseitigte das Team auf der Zielgeraden der Saison die letzten Zweifel. Die Bilanz der anderen Teams fällt durchwachsen aus: Nur die Jugendmannschaft konnte ihr Spiel im Verlauf der letzten Woche für sich entscheiden.

Bezirksliga, Gr. 1: TTV TOPSPIN Lorsch II – SGH I 7:9

In einer Partie auf Augenhöhe und mit vielen knappen Spielausgängen hatten die Hüttenfelder das bessere Ende für sich. Das Spitzendoppel der Grün-Weißen mit Gwen Steier und Malte Böck setzte sich in der Verlängerung des Entscheidungssatzes knapp gegen seine Lorscher Kontrahenten durch und brachte den knappen 9:7-Sieg unter Dach und Fach. Vorausgegangen war ein Match mit mehreren Führungswechseln, in dem sich die Hüttenfelder auf ihren Kapitän Matthias Thomas und Robin Gumbel verlassen konnten: Beide behielten eine weiße Weste und steuerten gemeinsam fünf der neun Zähler zum Hüttenfelder Erfolg bei.

Durch diesen Sieg gelang der SGH I, die in der vergangenen Saison in der Relegation aufgestiegen war, erstmals der Klassenerhalt in der Bezirksliga. Als bestes Team des dicht gedrängten Tabellenmittelfelds steht das Team bei noch zwei verbleibenden Spielen auf dem dritten Rang. Das nächste Heimspiel der Hüttenfelder findet am Samstag, 20. April, ab 16.15 Uhr im Bürgerhaus statt. Zuschauer sind bei freiem Eintritt willkommen.