Hüttenfeld.Der vergangene Spieltag verlief für die vier Nachwuchsteams der SG Hüttenfeld überaus erfolgreich: Vier Siege aus vier Spielen lautet die beeindruckende Bilanz der jungen Tischtennisspieler, die sich durch ihren Trainingsfleiß im Verlauf der Saison stetig steigern konnten.

1. Kreisklasse, Jugend

TSK Rimbach I – SGH Jugend 4:6

Ein knapper 6:4-Erfolg gelang den Jugendlichen um Kapitän Pascal Slager, Jannis Ihrig, Moritz Müller und Ersatzmann Erick Keßler bei ihrem Auswärtsspiel in Rimbach. Spitzenspieler Pascal Slager zeigte eine tolle Leistung und blieb in seinen beiden Einzeln und im Doppel an der Seite von Jannis Ihrig ungeschlagen. In der Tabelle liegt das Jugendteam weiterhin punktgleich mit dem Klassenprimus aus Einhausen auf dem zweiten Rang. Am Sonntag, 8. April, kommt es ab 11 Uhr zum Spitzenspiel der beiden Teams im Hüttenfelder Bürgerhaus.