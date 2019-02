Titel ohne Punktverlust

Lampertheim.Die erste Luftgewehrmannschaft des Schützenvereins 1923 Hubertus Lampertheim konnte ohne Punktverlust den ersten Tabellenplatz der Bezirksklasse I belegen und sich somit den Meistertitel sichern. Die Mannschaft hat alle zehn Rundenwettkämpfe, mit einem Schnitt von 1504 Ringen, gewonnen.

In dieser Klasse bilden vier Schützen eine Mannschaft. Juniorin Franziska Heinze glänzte in dieser Saison mit einem Schnitt von 386,4 Ringen. Sie hat den ersten Platz unter allen Teilnehmern in der Bezirksklasse I errungen und ist stets die „feste Bank“ der ersten Luftgewehrmannschaft.

Mannschaftsführerin Irene Wegener erreichte in der Tabelle den dritten Platz, mit einem Durchschnitt von 379,9 Ringen. Newcomer Joshua Kühlberg stieg erst letztes Jahr in die erste Luftgewehrmannschaft auf und schaffte gleich den vierten Platz in der Tabelle, mit einem Durchschnittsergebnis von 375 Ringen. Sein bestes Ergebnis von allen Wettkämpfen lag bei 383 Ringen im sechsten Wettkampf gegen den SV Reichenbach 1.

Alexander Klos komplettierte die Mannschaft und erzielte im siebten Wettkampf dieser Runde sein Top- Ergebnis von 373 Ringen gegen den Fürther SV. Im Laufe der Rundenwettkämpfe zeigte er ein ansteigendes, starkes Leistungsvermögen und verhalf der Mannschaft somit zum Erfolg.

Jetzt freut sich die Mannschaft auf den Wettkampf zum Aufstieg in die Bezirksliga des Schützenbezirk 38 – Starkenburg – Odenwald/Bergstraße. red

