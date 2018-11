Titel zum Saisonabschluss

Lampertheim.Nach ihrem Gewinn des WM-Titels im Leichtkontakt des WFMC-Verbandes und der langen Reihe ihrer Erfolge 2018 hat die Kampfsportlerin Celine Siebenäuger aus dem KC Team Ihrig Lampertheim einen weiteren Erfolg gefeiert. Bei der German Medal Challenge der Verbände WKC und ICO in Neuwied war die junge Lampertheimerin im Leichtkontakt einmal mehr nicht zu schlagen.

Auch bei ihrem letzten großen Kickboxturnier des Jahres, an dem mehr als 600 Starter aus verschiedenen Verbänden des In- und Auslands teilnahmen, konnte niemand Celine Siebenäuger etwas entgegensetzen. In ihrer Klasse der Juniorinnen bis 55 Kilogramm konnte sie auch in Neuwied ihre Dominanz im Leichtkontakt einmal mehr ausspielen. Ihren Finalkampf um Gold konnte sie sogar durch einen technischen K.o. für sich entscheiden und stand somit am Ende ganz oben auf dem Treppchen. Neben ihrer Paradedisziplin, dem Leichtkontakt, startete sie im Pointfighting und stand auch in dieser Kategorie mit einem dritten Platz auf dem Siegerpodest. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018