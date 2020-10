Todesfall in Lampertheim

In Lampertheim gibt es fünf Neuinfektionen. © dpa

Lampertheim.Eine 94-jährige Person aus Lampertheim ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das teilt der Kreis Bergstraße am Donnerstagabend mit. Zu den weiteren Umständen, etwa ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, macht die Pressestelle keine Angaben. Es ist nun der fünfte Todesfall im Kreis Bergstraße seit Beginn der Pandemie.

Insgesamt sind in Lampertheim am Donnerstag fünf Personen neu positiv auf Corona getestet worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten in der Stadt auf 160. Davon gelten 120 Personen als genesen, demnach sind aktuell 40 Menschen nachweislich infiziert.

In der städtischen Kindertagesstätte „Zauberwald“ wurde ein Kind der „grünen Gruppe“ positiv auf Covid-19 getestet. Dies teilte die Lampertheimer Stadtverwaltung mit. Kinder der anderen Gruppen seien nicht betroffen. Die Kontaktpersonen des positiv getesteten Kindes seien dem Gesundheitsamt des Kreises mitgeteilt worden. In der weiteren Folge würden alle Erzieherinnen der Einrichtung einem Virustest unterzogen. Die Einrichtung bleibe am heutigen Freitag, 23. Oktober, geschlossen. Sollten die Testergebnisse der Erzieherinnen negativ ausfallen, werde die Einrichtung im Lauf der kommenden Woche wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Insgesamt sind nun 1095 Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im gesamten Kreis Bergstraße nachgewiesen worden. cos/red

