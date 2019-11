Töne aus zwei Musikwelten

Lampertheim.Unter dem Motto „Jazz meets Classic“ präsentieren die Musikerinnen Ju-Hee Oh (Klavier) und Cordula Hamacher (Saxofon) ein „Crossover-Projekt“. Am Sonntag, 10. November, spielen sie im Gemeindesaal der evangelischen Johannesgemeinde in Neuschloß.

Musikalisches Experiment

Im Vordergrund steht dabei Musik mit großer stilistischer Bandbreite, die von Werken von Maurice Ravel und Claude Debussy bis hin zu dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Bill Dobbins und dem Jazz-Saxofonisten Phil Woods reichen.

Die südkoreanische Pianistin Ju-Hee Oh begann im Alter von sechs Jahren Klavier zu spielen. Schon mit sieben Jahren gewann sie den zweiten Preis beim „P.I.A. Piano Competition“ und bereits mit zwölf Jahren debütierte sie in Seoul, wie die evangelische Kirchengemeinde mitgeteilt hat. 1999 setzte sie ihren Unterricht in Deutschland bei Maho Kaneko an der Musikschule Ettlingen fort und ein Jahr später begann sie ein Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim.

Dort widmete sie sich dem Klavier und der Kammermusik. „Ju-Hee Oh wird als Künstlerin von hoher Musikalität und Virtuosität hochgeschätzt“, heißt es in der Mitteilung. Zurzeit arbeitet sie als Klavierpädagogin und Fachbereichsleiterin an der Musikschule Lampertheim.

Beide arbeiten in Lampertheim

Saxofonistin Cordula Hamacher begann im Alter von vier Jahren Blockflöte zu spielen. Mit 10 Jahren wechselte sie zur Querflöte und mit 17 Jahren zum Saxofon. Sie hatte mehrere Jahre bei Heinz-Dieter Sauerborn von der HR Big Band Unterricht. Ihr Diplom im Hauptfach Jazzsaxophon machte sie 2003 an der Mannheimer Musikhochschule. Im Anschluss ging sie für zwei Semester an die Anton Bruckner Privatuniversität in Linz, um Komposition zu studieren. Studienreisen führten sie nach New York und Havanna. Cordula Hamacher ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Musikszene der Metropolregion Rhein Neckar.

Sie ist Mitwirkende in unterschiedlichen Jazz- und Theaterprojekten. Als Bandleaderin machte sie durch Veröffentlichungen auf sich aufmerksam. Sie arbeitet als Dozentin am Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in Mannheim sowie an der Musikschule und dem Lessing Gymnasium in Lampertheim.

