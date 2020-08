Töne im Freien wiedergefunden

Lampertheim.Die Einschränkungen im Zuge der Virus-Pandemie wirken sich auch auf das Vereinsleben aus. Besonders die Gesangvereine leiden unter den problematischen Folgen. Der Lampertheimer MGV 1840 mit seinem Vorsitzenden Holger Schneibel steht als Beispiel für Gesangvereine, die in diesen Tagen ein normales Vereinsleben inmitten der Krise anstreben.

Von Beginn an sei versucht worden, so Schneibel im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“, eine gemeinsame Vorgehensweise der Gesangvereine in Lampertheim und seinen Stadtteilen zu erreichen. Maßgeblich hierfür seien die Richtlinien des Sängerbundes und des Landes Hessen.

Allerdings habe es außer Vorgaben nur wenig Orientierungshilfe gegeben, bedauert der Vereinsvorsitzende. Der Blick nach Rheinland-Pfalz habe ein anderes Bild gezeigt. Im benachbarten Bundesland hätten die Gesangvereine klare Verhaltens- und Hygieneregeln erhalten. „Hessen hat sich relativ wenig um die Belange der Gesangvereine gekümmert“, kritisiert Schneibel.

Der Singstundenbetrieb kam Corona-bedingt ab März komplett zum Erliegen. So fiel auch das traditionelle Kochkäsfest beim MGV 1840 aus. „In der stimmlosen Zeit hat online zu Beginn nur der Vorstand getagt, aber letztendlich haben wir uns entschieden, dass die Mitglieder sich einmal unter Hygieneregeln treffen, um ein Stimmungsbild und Erkenntnisse für das weitere Vorgehen zu erhalten“, berichtet der Vereinschef im Gespräch mit dieser Redaktion. Eine Wandertour ins Leininger Land bot eine gute Gelegenheit und fand seitens der Aktiven auch guten Zuspruch.

Bei den Gesprächen stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob die Proben im Freien abgehalten werden sollen. Dieser Vorschlag stieß auf breite Zustimmung. „Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, bei dem alle Erkenntnisse über den Umgang mit dem Virus berücksichtigt wurden“, erläutert Schneibel. Bei den Singstunden liegen Anmeldelisten aus, Desinfektionsmittel steht bereit und es werden die Abstandsregeln beachtet. Zusätzlich musste jeder Sänger eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, dass er mit dem Konzept einverstanden ist.

Proben auf Fabrikgelände

Am 7. Juli begann der Probebetrieb mit dem Chor Joyful. Auf einem Fabrikgelände im Industriegebiet am Altrhein treffen sich die Sänger im Freien in zwei Gruppen, jeweils für eine Stunde. Nun gilt es, sich auf das verschobene Konzert vorbereiten. Auch der Kinderchor Crescendo probt wieder. Auf dem Gelände der Martin-Luther-Kirche hat auch der Männerchor einen Platz im Freien gefunden. Der Frauenchor hat dort inzwischen ebenso mit den Proben begonnen. Es fehlen aber etliche Chormitglieder, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Für die Proben des Männerensembles sind mögliche Termine im Umlauf. Erster Termin ist voraussichtlich Dienstag, 11. August, bei Boote Weidenauer in der Hafenstraße.

Dieser Zustand werde wohl noch eine Weile andauern, ist der Vorsitzende überzeugt. Dabei rückt die finanzielle Situation für den Vorstand immer mehr in den Vordergrund. „Wir sind bei der Deckung der laufenden Kosten auf die Einnahmen aus unseren Veranstaltungen wie Kochkäs- oder Innenhoffest angewiesen. Das Innenhoffest entfällt in diesem Jahr definitiv, beim Kochkäsfest gibt es terminliche Überlegungen in Richtung Oktober. Trotz aller Bemühungen wird es eine finanzielle Durststrecke geben“, resümiert Schneibel. Ein Antrag auf Unterstützung durch das Land Hessen ist in Vorbereitung. „Wir wollen den Verein am Leben erhalten, aber negativ wird sich sicher auch die Streichung des Jahresausflugs bemerkbar machen. Wahrscheinlich wird aber wenigstens ein Radausflug stattfinden“, meint Schneibel abschließend.

Bei der Chorprobe von Joyful sitzen die Sänger in großen Abständen voneinander im Halbkreis, davor in noch größeren Abstand Chorleiterin Elisabeth Seidl. Auch sie verkennt die Schwierigkeiten beim gemeinsamen Üben nicht, meint aber optimistisch, dass man flexibel sein muss. „Ich helfe gerne, wenn es um die Erhaltung des Chorgesangs und den Bestand des Vereins geht“, versichert Seidl.

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.08.2020