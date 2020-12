Toni Wiegand spielt sich an die Spitze

Lampertheim.Das Jahr neigt sich dem Ende zu, das Saisonfinale des Backgammontreffs lässt aber noch auf sich warten. Lediglich 32 von 52 möglichen Turnieren konnten dieses Jahr gespielt werden. Im letzten Turnier, kurz vor dem zweiten Lockdown, gelang es Toni Wiegand, die Tabellenführung der Jahresrangliste zu übernehmen. Auf Platz zwei landeten punktgleich Nicole Dunzweiler und Marcel Büker.

Den Grundstein legte Wiegand bereits im Juli und August, als er zwei Mal hintereinander den Monatstitel gewann. Mit 31 Teilnahmen gilt er außerdem als der eifrigste Spieler 2020.

Der Saisonhöhepunkt soll wieder das große Turnier um den Lampertheimer Stadtmeistertitel werden, für das sich 16 der 24 Teilnehmer aus der diesjährigen Runde qualifiziert haben. Michael Weidner ist amtierender Stadtmeister und gleichzeitig auch Turnierveranstalter. „In Anbetracht der aktuellen Situation sehe ich das Finalturnier nicht vor dem Sommer 2021“, teilt Weidner mit. Das Turnier um den Titel solle unbedingt live ausgespielt werden, um dem eigentlichen Charakter des Backgammontreffs gerecht zu werden.

Um die Zeit bis dorthin zu überbrücken, trifft sich die Gruppe online. Turniere werden digital ausgetragen, trainiert wird mit Hilfe von Videokonferenzen.

Weidner versichert dennoch, Interessierte sind auch weiterhin jederzeit willkommen. Grundvoraussetzung ist ein Computer. „Zum Training wäre zusätzlich eine Videosoftware wie Skype oder Zoom optimal“, so der amtierende Stadtmeister. Interessierte können sich per E-Mail an michaelweidner@gmx.de den den Backgammontreff wenden. red

