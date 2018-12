Torchance um Torchance vertan

Lampertheim.Die Fußball-C-Jugendlichen des TV Lampertheim verloren ihr Heimspiel gegen die Jugendspielgemeinschaft Lörzenbach/Mitlechtern trotz guter Leistung mit 0:4. Es war ein beherztes Auftreten der C-Jugend, die sich einen offenen Schlagabtausch mit den Gästen lieferte. Über weite Strecken verlief die Begegnung auch ausgeglichen.

In der zehnten Minute erzielten die Gäste nach ihrem ersten sehenswerten Angriff das 0:1. Der TVL war keineswegs beeindruckt und versuchte schnell den Ausgleich zu erzielen. Torchance um Torchance wurde erspielt, doch entweder standen das Aluminium oder der gute Gästetorhüter im Weg.

Im zweiten Abschnitt erhöhte der TVL nochmals den Druck, vernachlässigte dabei allerdings die Abwehrarbeit. Dies nutzten die Gäste aus dem Odenwald gnadenlos aus und erzielten in der 50. Minute das 0:2. Doch auch nach diesem Treffer ließen die Jungs aus Lampertheim nicht nach und versuchten weiter, das Spiel zu drehen. Nachdem die JSG in der 60. und 62. Minute die Treffer zum 0:3 und 0:4 erzielt hatte, war das Spiel gelaufen.

Eine 1:3-Heimniederlage setzte es für die E1 gegen die Sportfreunde Heppenheim. Die Kreisstädter hatten den TVL gut im Griff. In der ersten Halbzeit brachte ein Angreifer aus Heppenheim seine Mannschaft mit einem Heber über TVL-Torwart Noah Hoffmann mit 0:1 in Führung. Doch die Freude der Gäste hielt nicht lange an, der TVL schlug zurück und erzielte das 1:1. Kurz vor der Pause nutzte Heppenheim eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des TVL aus und erzielte das 1:2.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Lampertheim alles, um das Spiel noch mal zu drehen, musste aber auf die schnellen Angreifer aus Heppenheim aufpassen. Kurz vor dem Ende fiel die Entscheidung. Mit dem 1:3 war das Spiel gelaufen und Lampertheim kam nicht mehr zurück.

Es spielten Noah Hoffmann, Fulvio Miglionico, Collin Bauer, Loris Walter, Daniel Schröter, Alessio Saitta, Henry Gräff, Leandro Schott, Leard Pangjaj und Anton Jan Thierfelder.

Das Auswärtsspiel der A-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld beim Kreisligaschlusslicht JSG Hambach/Heppenheim kam nicht zustande.

Die Gastgeber, die im bisherigen Saisonverlauf erst ein Spiel gewinnen konnten und elfmal verloren, traten erst gar nicht an. Somit gewann die JSG Lampertheim/Hüttenfeld das Spiel kampflos mit 3:0-Toren. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018