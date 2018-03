Anzeige

Auswärts nicht erfolgreich

Im Auswärtsspiel beim SV Kirschhausen reichte es für die D2 des TVL trotz ausgeglichener Partie und einer engagierten Leistung nicht für eine so wichtig gewesene Punktausbeute. Die Gäste mussten sich mit 2:0 geschlagen geben. In diesem Spiel war aufgrund des Chancenverhältnisses, insbesondere der klaren Chancen, weitaus mehr möglich gewesen. Das Spiel begann ausgeglichen und bereits nach der fünften Spielminute hatte Patrick Dell nach einem Eckball die Möglichkeit einzuschieben, scheiterte aber am Torhüter. In der zwölften Spielminute klärte ebenfalls ein Spieler von Kirschhausen nach einem Eckball einen Schuss von Fabio Bauer auf der Linie. Ansonsten neutralisierten sich bis zur Halbzeit beide Abwehrreihen.

Die größte Chance hatte der TVL durch einen Freistoß, den der Torhüter der Gastgeber noch gerade an die Latte lenkte. Beim anschließenden freistehenden Nachschuss scheiterte Kosta Gojashi wiederum am Keeper. So blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Unmittelbar nach der Pause vergab der TV Lampertheim in der 38. Spielminute eine Riesenchance zur Führung. Nach gelungener Kombination über Bauer und Dion Stierlin kam Marvin-Luca Gabel im Strafraum an den Ball, schloss aus der Drehung ab und der Schuss ging haarscharf am linken Pfosten vorbei. Drei Minuten vor dem Ende mussten die Gäste förmlich aus dem Nichts das 0:1 nach einem Eckball hinnehmen. In der Folge musste der TVL seine Abwehr entblößen, so kam Kirschhausen zu drei Konterchancen, von denen letztlich in der 58. Minute eine zum 2:0-Endstand genutzt wurde. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.03.2018