Torwart hält eigenen Kasten sauber

Lampertheim.Ein 2:0-Erfolg gelang der D1 des TV Lampertheim (TVL) bei der zweiten Vertretung der Tvgg Lorsch. Der TVL ging mit Druck in die erste Halbzeit und hatte schon in den ersten Minuten zwei gute Chancen, die allerdings nicht verwertet werden konnten. In der fünften Minute war Tom Becker erfolgreich und schoss das 1:0. Nun hatte auch Lorsch Chancen, die der TVL-Schlussmann Nico Schmitt alle souverän hielt. Jetzt war die TVL-Abwehr etwas mehr gefordert, doch sie machte ihre Sache gut, denn die Lorscher kamen nur selten durch.

Die Spargelstädter versuchten weiterhin mit Druck zu spielen, aber nach gut der Hälfte der ersten Halbzeit kamen die Pässe nicht mehr an, es ergaben sich keine gefährlichen Abschlusssituationen. Dann kam Jonas Volk nochmals an den Ball und schoss kraftvoll auf das gegnerische Tor, doch diesen Ball hielt der Torwart. Daraufhin gab es einen Konter der Gastgeber, den Felix Schönberg klärte. Die Partie ging mit 1:0 in die Halbzeit, aber nach den vergebenen Chancen hätte der TVL höher führen können.

Auch in der zweiten Halbzeit war der TVL angriffsstärker und konnte einige Ecken herausspielen, doch gab es nicht die richtigen Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Lediglich ein paar seichte Schüsse, die der Lorscher Schlussmann hielt. Der Gegner hatte in dieser Phase nur wenige Chancen und die hielt Nico Schmitt, der in dieser Partie durchgehend im Tor eingesetzt wurde, souverän.

Präzise Flanke sorgt für Endstand

Es war eine spannende Partie, beide Mannschaften kämpften sich durch und wollten sie für sich entscheiden. Doch die Zuschauer mussten noch bis zur 50. Minute warten, als ein Zuspiel von Lily Wunderlich den rechten Mittelfeldspieler Tom Becker erreichte, dieser eine präzise Flanke in die Mitte bot, die Stürmer Artur Geiger mit dem zweiten Versuch nach einem Abpraller vom Keeper zum 2:0 im gegnerischen Tor versenkte. In der Schlussphase hatte Lampertheim zwei weitere gute Möglichkeiten zum Ausbau der Führung. Samet Uzer verfehlte das Tor nur knapp und Bruno Martinovic schoss den Ball über die Latte. Ein letzter Angriff der Lorscher ließ die Gäste zittern, aber auch der Gegner schoss knapp am Tor vorbei.

Es spielten: Nico Schmitt, Tom Becker, Jonas Volk, Lily Wunderlich, Bruno Martinovic, Esteban Castro, Felix Schönberg, Samet Uzer, Maxim Graf, Philipp Gensch, Erik Engels und Artur Geiger. fh

