Tour für Familien und Senioren

Lampertheim.An diesem Samstag, 20. Juni, wird von 14 bis gegen 17 Uhr im Rahmen des Stadtradelns eine Radtour entlang der Familienerlebnisradroute Ried geführt. Geopark-vor-Ort-Begleiterin Ute Striebinger wird die 22 Kilometer lange Tour begleiten und an verschiedenen Stationen Halt machen. Auf der ausgeschilderten Familienerlebnisradroute Ried gibt es einige regionale Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Die Route ist durchgehend eben und befestigt und daher für Familien mit Kindern sowie für Senioren geeignet. Start ist um 14 Uhr am Europaplatz und das Ende ist gegen 17 Uhr bei Eis Oberfeld geplant. Gemäß der Corona-Richtlinien sollten die Teilnehmer während eines Stopps einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bislang haben am Stadtradeln 147 Personen teilgenommen, die zusammen 11 392 Kilometer gefahren sind. Dies entspricht zwei Tonnen eingesparten Kohlendioxid. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.06.2020