Tradition kommt zu ihrem Recht

Lampertheim.Eine Traditionsveranstaltung des MGV 1840 ist das Hausmacherwurstessen kurz vor Jahresende im Darmstädter Hof. Zwar hat man es mittlerweile in „Jahresabschluss“ umgetauft, aber Inhalt und Ablauf der Veranstaltung orientieren sich immer noch an ihren historischen Wurzeln. Die liegen im gegenseitigen Aushelfen mit Nahrung am Silvesterabend nach Kriegsende. Bauern und Bäcker spendeten Wurstwaren und Brot, ein Paradebeispiel für Solidarität, wie es in der Vereins-Chronik steht.

Das Interesse an der Veranstaltung ist ungebrochen, obwohl die Hungerjahre lange her sind. Heutzutage steht das gesellige Beisammensein im Vordergrund, das deftige Essen wird aber weiterhin serviert. Über dem Saal schwebte ein Sauerkrautduft, dazu gab es Leberknödel, Haxen und Prager Schinken, Hausmacherwurst und Käse. Vereinsvorsitzender Holger Schneibel konnte wieder viele Mitglieder mit ihren Familien begrüßen. Vizedirigent Fritz Medert stimmte ein Hoch an, die Gäste sangen mit. Natürlich standen auch musikalische Unterhaltung und Ehrungen auf dem Programm. 25 Jahre Mitglied sind Fritz Speicher und Horst Gützkow, auf 50 Jahre bringt es Edgar Weidenauer, der zusätzlich zu Nadel und Urkunde von Schneibel zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Zwischendurch bewies Medert sein Unterhaltungstalent mit einem kleinen Vortrag über die Aussprache bestimmter Wörter in Lampertheim. „Ebbes“ bezeichnete er als Universalwort. Er erinnerte sich an die Sprechübungen unter der neuen Dirigentin Elisabeth Seidl, die sich große Mühe gebe, den Sängern die richtige Aussprache des „ch“ beizubringen. Entertainerqualitäten bewiesen auch Hans-Ludwig Griesheimer und Gottfried Senftner. Sie trugen einen Sketch vor, in dem es um die Widersprüche zwischen der Vereinsbezeichnung Männergesangverein und der Vielfalt der Vereinschöre geht.

Viel Beifall erhielten sie auch für den Vortrag des bekannten Liedes „Ein Loch ist im Eimer“, ursprünglich gesungen vom Medium-Terzett. Die Melodie stimmte, aber den Text hatten die beiden Protagonisten frei gestaltet.

Dann kam aber die Tradition wieder zu ihrem Recht. Der Männerchor mit Fritz Medert trug das Lied vor, das man schon immer zum Abschluss des alten Jahres gesungen hatte: „Heilige Nacht, o gieße du…“ von Ludwig van Beethoven – feierlich und mehrstimmig. sto

© Südhessen Morgen, Montag, 31.12.2018