Hüttenfeld.Auch in diesem Jahr lädt die katholische Herz-Jesu-Gemeinde Hüttenfeld nach der Auferstehungsfeier, die am Karsamstag 31. März, um 18.30 Uhr in der Kirche beginnt, wieder zum Austausch der Ostergrüße bei einem kleinen Umtrunk in das Pater-Delp-Zentrum ein. Dabei findet auch das traditionelle Ostereierpicken statt, das vor vielen Jahren aus dem badischen Odenwald „importiert“ wurde.

Hier werden zwei Ostereier gegenseitig Spitze auf Spitze geschlagen. Wessen Ei zerbricht, der muss es seinem Gegenüber abgeben. Für den sofortigen Verzehr werden Weißbrot, Butter, Salz und Senf bereitgestellt. Besonders für neu zugezogenen Mitbürger könnte der Abend eine Gelegenheit sein, alte Bräuche zu erkunden und neue Bekanntschaften zu knüpfen. ron