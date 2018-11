Tradition und ausgefeilte Stilistik

Lampertheim.Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten machen auf ihrer „Musikantenstolz“-Tournee Halt in Lampertheim. Am Freitag, 22. März, 20 Uhr, gibt das Blasorchester ein Konzert in der Hans-Pfeiffer-Halle. Der Kartenvorverkauf läuft. Tickets sind unter anderem in der Geschäftsstelle des „Südhessen Morgen“, Kaiserstraße 45, erhältlich.

„20 Jahre ist es her, seit unser ehemaliger Chef Ernst Mosch mit uns auf Abschiedstournee ging“, erinnert sich Ernst Hutter. Viele Stücke der Abschiedstournee sind fester Bestandteil der Konzerte geblieben. Ein Höhepunkt der Programmauswahl ist dabei für Ernst Hutter die Polka „Musikantenstolz“, nach der die Tournee benannt ist.

Für Ernst Hutter ist es wichtig, die Tradition und die ausgefeilte Stilistik an die vielen Musikanten weiter zu geben, die im täglichen Musikantenleben Egerländer Repertoire spielen. Zahlreiche Workshops und die in „Egerländer Sommerakademie“ weisen darauf hin. „Wir unterstützen engagierte Musikvereine und kleine Besetzungen aktiv, indem wir sie als Vorbands zu unseren Konzerten einladen.“

„Musikantenstolz“, sagt Ernst Hutter, „ist mehr als nur eine Polka oder ein Tourneemotto. Es ist ein Lebensgefühl. Wenn Musikanten mit Hingabe und Engagement an ihrer Musik und deren Qualität arbeiten, werden sie immer für ein Publikum spielen können, das ihre Musik schätzt.“ fh

