Tradition und tolle Treffer

Lampertheim.SG Mannheim heißt der Sieger beim Alte-Herren-Hallencup 2020. In einem Herzschlagfinale setzten sich die Mannheimer in der Altrheinhalle mit 5:4 nach Siebenmeterschießen gegen die SV Bürstadt-Bobstadt durch. Die gastgebende Mannschaft des VfB Lampertheim scheiterte im Halbfinale an der Sportgemeinde aus der Quadratestadt und beendete das Turnier auf Rang vier.

Viele Tore, erfolgreiche Gastgeber, ein Final-Krimi, gute Bewirtung und faire Verlierer – der AH-Hallencup hatte alles zu bieten, was das Hobby-Fußballherz begehrt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Turnierverlauf“, sagte auch VfB-Mann Joachim Brockmann. Und das, obwohl zwei Teams erst kurzfristig am Turniertag abgesagt hatten. Kurzerhand stellten die Organisatoren um den zweiten Vorsitzenden Brockmann, Uwe Packlin und Kei Van den Heuvel den Spielplan von drei 4er-Gruppen auf zwei 5er-Gruppen um. Die beiden Besten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Vorschlussrunde.

Beinahe gab es am Ende einen unverhofften Sieger aus der Nachbarstadt. Ausgerechnet die AH aus Bürstadt und Bobstadt marschierte bis ins Finale vor. Im Halbfinale hatte sie unter anderem die bis dahin unbesiegte SV Harmonia Waldhof mit 3:2 aus dem Turnier gekegelt. Lediglich gegen die AH aus Mannheim mussten die Bürstädter schon in der Gruppenphase Federn lassen. Im Endspiel entwickelte sich jedoch ein offener Schlagabtausch, bei dem sich zunächst kein Sieger fand. Nach einem 0:0 nach den regulären zwölf Minuten Spielzeit musste das Siebenmeterschießen entscheiden – mit dem besseren Ende für den letztlich verdienten Turniersieger aus Mannheim.

Ebenfalls denkbar knapp mussten sich zuvor die VfB-Herren im Spiel um Platz drei geschlagen geben. Herbert Krämer traf für die Gastgeber in der Schlussminute zwar zum 1:1, allerdings kassierten die Grün-Weißen nur wenige Sekunden vor dem Abpfiff noch das 1:2. Zufrieden waren die VfB’ler aber allemal.

Die zweite Auswahl aus der Spargelstadt, der TV Soma Lampertheim, scheiterte in der Gruppenphase als Drittplatzierter und schloss das Turnier auf Rang Sechs ab. Viel Lob gab es für die Atmosphäre auf und neben dem Platz. „Man kennt sich inzwischen“, erklärte Joachim Brockmann, „mit der DJK Blau-Weiß Oppau hatten wir aber auch eine ganz neue Mannschaft dabei.“ Die sportlichen Auseinandersetzungen auf dem Hallenboden seien alle „sehr friedlich“ und ohne grobe Fouls abgelaufen. Den Hallencup will der VfB auch in Zukunft ausrichten – „weil es eine Tradition ist und uns die Vereinspflege wichtig ist“, so Brockmann. Wie lange das in der Altrheinhalle noch möglich ist, steht aber auf einem anderen Blatt. Auf genügend Helfer kann Brockmann jedenfalls zählen. „Da haben wir eine tolle Truppe zusammen“, lobte er Kaffee- und Kuchenverkäufer und die Turnierleitung. ksm

