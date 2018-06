Anzeige

HÜTTENFELD.Wenn die Sonne im Juni ihren höchsten Stand erreicht, erleuchten traditionelle Johannisfeuer die Mitsommernächte in fast ganz Europa. Das Litauische Gymnasium in Hüttenfeld feierte am Wochenende sein Johannisfest sowohl mit einer Schul- als auch mit einer Abendveranstaltung.

Am Mittag nahmen die Schüler an diversen, thematisch passenden Workshops teil. In den Workshops „Ein Herz für Litauen“ oder „Leben ist Bewegung“ beschäftigten sich die Jungen und Mädchen mit landestypischer Kunst, Musik und Tanz. Traditionell flochten viele Schüler und Besucher eigene Johanniskränze als Kopfschmuck aus gesammelten Gräsern, Ähren und Blumen. Der öffentliche Teil des Tages begann mit einer ökumenischen Andacht, zelebriert vom evangelischen Pfarrer Reinald Fuhr und seinem katholischen Amtskollegen Virginijus Grigutis.

Der Eröffnung durch die Schulleiterin Janina Vaitkiene folgten ein Schülerkonzert und ein geführter Rundgang durch Schloss und Schule. Auf dem Basketballplatz maßen sich Schüler in der landestypischen Sportart.