Traditionelles Zanderessen beim Angelsportverein

Hüttenfeld.Frühsommerliches Wetter animierte einmal mehr zahllose Menschen, an den Hüttenfelder Anglersee zu kommen, wo der Angelsportverein (ASV) Lorsch-Einhausen zu seinem traditionellen Zanderessen eingeladen hatte. Die Plätze rund um das Vereinsheim reichten kaum aus, dem Andrang standzuhalten. Der ASV ist an diesem See beheimatet,und da er auf Hüttenfelder Gemarkung liegt, hat der ASV auch viele Hüttenfelder Mitglieder. Zubereitet wurden die Filetstücke mit einer selbstgemachten Marinade und einer hausgemachten Panade. Für die Zubereitung der Panade war Walter Falkenstein verantwortlich. Timo Ley bereitete die Remoulade zu. Der Vorsitzende des Vereins, Jürgen Arnold, war mit seinem Team bestens gerüstet. Über 450 Portionen Zander nebst Soße und Kartoffelsalat wurden an den Mann gebracht. Viele Besucher nahmen ihren vorbestellten Fisch mit nach Hause, wo er ebenso köstlich schmeckte. ron

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.04.2019