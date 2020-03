Trainer mehr als zufrieden

Lampertheim.Mit einem souveränen 4:1-Auswärtssieg beim TSV Reichenbach startet die D2 des TV Lampertheim in die Rückrunde der Kreisklasse zwei.

Durch gelungenes Passspiel und viele gewonnene Zweikämpfe erspielten sich die Lampertheimer von Beginn an ein deutliches Übergewicht. Immer wieder wurden schöne Angriffe über die starken Außenstürmer Lenny Schwabe und Aaron Gutschalk vorgetragen. Die Angriffsbemühungen des TVL zahlten sich in der zehnten Minute erstmals aus, als sich Aaron Gutschalk über die rechte Seite durchsetzte und mit einem satten Schuss einnetzte. Wenig später spielte Lenny Schwabe Mittelstürmer Anton Thierfelder frei, der auf 2:0 erhöhte. Die Odenwälder kamen zum Anschlusstreffer, doch Aaron Gutschalk stellte die Zweitore-Führung mit seinem Treffer zum 3:1 kurz vor der Pause wieder her.

Im zweiten Durchgang änderte sich am Spielgeschehen wenig. Alessio Saitta sorgte über die rechte Angriffsreihe für mächtig Wirbel und krönte seine gute Leistung mit dem 4:1 nach einem Alleingang. Das Endergebnis hätte durchaus höher ausfallen können. Trainer Thorsten Schott war mit der Leistung seiner Schützlinge sehr zufrieden und ist für die kommenden Spiele guter Dinge. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.03.2020