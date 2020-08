Training vor dem Bildschirm

Rosengarten.„Wir sind ein kleiner Verein mit rund 150 Mitgliedern“, sagt Horst Werner Schmitt, Vorsitzender des Tanz- und Gymnastikvereins (TGV) Rosengarten. Er berichtet: „Uns hat die Corona-Pandemie getroffen wie die anderen Vereine auch.“ Das Training wurde bereits Anfang März eingestellt. „Weil aber Sport ohne Kontakt ermöglicht werden sollte, haben unsere Trainer in Fitnessmix, Jazz und Modern Dance und Tänzerische Früherziehung unsere Mitglieder mit Hilfe von Video-Trainings ein bis zwei Mal die Woche unterrichtet und leistungsfähig gehalten“, sagt Schmitt.

Dieses Training sei sehr gut angenommen worden. Der Vorstand habe auch eine gute Möglichkeit gefunden, wie die TGV- Trainer für diesen visuellen Unterricht entlohnt werden können. Außerdem betont der Vorsitzende: „Der Vorstand lässt auch seine Mitglieder nicht alleine. Er hat beschlossen, das zweite Quartal ebenfalls beitragsfrei zu stellen.“ Austritte wegen der Corona-Pause seien bisher nicht zu verzeichnen gewesen.

„Wir sind froh, wenn dann das Training wieder laufen kann, obwohl viele Corona-Vorschriften zu erfüllen sind“, erklärt Schmitt. Der Deutsche Tanzsportverband sowie der Hessische Turnverband unterstützten die Vereine mit einigen Hygiene-Vorschlägen, denn die Infektionsgefahr sei längst noch nicht gebannt. Trotz Lockerungen von Corona-Regelungen sei beim Sport Vorsicht geboten. Der Landessportbund Hessen informiere auf seiner Webseite über die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie. Der Turnverband stelle überdies nützliche Arbeitshilfen für den Wiedereinstieg in den Vereinssport zusammen.

„Wir haben ein Corona-Hygiene-Konzept aufgestellt und bei der Stadt Lampertheim sowie beim Kreis Bergstraße eingereicht. Die aktuellen Hygienevorschriften hielten die Trainer und Sportler in den Übungsstunden ein, um die Schulsporthallen zum Training nutzen zu können“, so Schmitt. Nun soll auch wieder mit der Tänzerischen Früherziehung begonnen werden. „Seit der Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus haben die Kleinen nicht mehr im Verein getanzt“, erklärt der Vorsitzende. Sein sehnsüchtigster Wunsch: „Dass keine zweite Corona-Welle auf uns zukommt.“

Der TGV habe sich zum Ziel gesetzt, im sportlichen Bereich Menschen verschiedener Staatsangehörigkeiten zusammenzuführen und zu fördern. Ein besonderes Augenmerk lege der Verein auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Horst Werner Schmitt erinnert sich gerne an die goldenen Jahre des Vereins. Vor Jahren zählte der TGV noch 227 Mitglieder. Er war vor allem durch die Jazz- und Modern- Dance-Formationen in ganz Deutschland bekannt. So auch durch die Tanzgruppe „Suspense“, die von Gary Joplin sowie Wiebke Haas trainiert wurde und die in der 1. Bundesliga des Deutschen Tanzsportverbands tanzte sowie auf vielen Deutschen Meisterschaften. Lampertheim war ein gern gesehener Ausrichter für Turniere und bei den Aktiven sehr beliebt.

Horst Werner Schmitt war fast 20 Jahre als Bundesbeauftragter beim Deutschen Tanzsportverband tätig. Dort war er für die 1. und 2. Bundesliga zuständig sowie für über 500 Formationen des Jazz- und Modern Dance und die jeweiligen Lehrgänge wie Trainer- und Wertungsrichter- Ausbildungen. Er hat 2010 die Verhandlungen mit der Internationalen Dance Organisation geführt, um 2012 die Weltmeisterschaft nach Frankfurt am Main zu holen.

