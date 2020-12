Trampolin für Rollstuhlfahrer

Lampertheim.Die Stadt möchte die Barrierefreiheit für körperlich beeinträchtigte Menschen in öffentlichen Anlagen erweitern. So war im Frühjahr bei der Sanierung des Spielplatzes in der Hüttenfelder Tuchbleiche eine Rollstuhlfahrer-Wippe installiert worden. Ein zweites inklusives Spielgerät ist jetzt im Stadtpark zu finden: Ab diesem Wochenende kann ein Rollstuhlfahrer-Trampolin mitgenutzt werden. Das Spielgerät ist auch für nicht beeinträchtigte Kinder geeignet. 2021 soll für Rollstuhlfahrer im Stadtpark ein Karussell aufgebaut werden. Gefördert wird die Maßnahme vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. urs

