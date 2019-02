Trauer um Helga Ried

Lampertheim.Die SPD Lampertheim trauert um Helga Ried. Die ehemalige Ortsvorsteherin von Neuschloß verstarb kurz vor ihrem 90. Geburtstag in der Nacht von Freitag auf Samstag. Helga Ried war von 1985 bis 1993 Ortsvorsteherin und gehörte dem Ortsbeirat von 1972 bis 2011 an. Ebenso wirkte sie von 1991 bis zum Jahr 2003 in der Stadtverordnetenversammlung mit und gehörte mehreren kommunalpolitischen Gremien an. Akzente setzte sie in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Als Anerkennung ihrer Leistungen erhielt sie den Titel Ratsfrau und den Landesehrenbrief. „Wir trauern um eine engagierte Sozialdemokratin, der das Wohl ihrer Mitmenschen am Herzen lag“, so die SPD. red (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.02.2019