Trauer um Thilo Götz

Lampertheim/Hofheim.Das Evangelische Dekanat Bergstraße und die Kirchengemeinde Hofheim trauern um Thilo Götz (Bild). Der langjährige Gemeindepädagoge ist nach langer, schwerer Erkrankung im Alter von 58 Jahren gestorben. Dies teilte das Dekanat mit.

In seiner Arbeit habe er sich der Benachteiligten angenommen. Kinder aus schwierigen Verhältnissen hätten in der von ihm betreuten Kindergruppe und in der Regentropfenwerkstatt eine zweite Heimat gefunden. Nicht das perfekt erarbeitete Holzwerkstück habe für ihn im Vordergrund gestanden, sondern der Mensch, würdigte Gemeindepfarrer Holger Mett den Verstorbenen.

Thilo Götz hatte seit 2005 in Hofheim als Gemeindepädagoge gewirkt und außerdem am Lampertheimer Lessing-Gymnasium unterrichtet. Er wird in seinem Heimatort Ottersweier im Schwarzwald beigesetzt. Am Samstag, 5. September, um 18 Uhr findet in der Friedenskirche ein Abschiedsgottesdienst statt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.09.2020