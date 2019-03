„Trauernde dürfen auch lachen“

LAMPERTHEIM.„Wisst ihr noch“, fragt Lilo verschmitzt, „als wir den Ausflug nach Lorsch gemacht haben?“. Spitzbübisch grinsend sitzen die drei Witwen auf dem Eck zweier zusammengeschobener Tische. Sie tragen weiße Schürzen mit den roten Lettern „Du bist nicht allein“, trinken Kaffee und probieren ihren selbst gemachten Kuchen.

Klar erinnern sich Gisela und Helga noch, als wäre es gestern gewesen. Über 17 Jahre ist es nun her. Genau wie der Tod ihrer Männer. Mit der Trauergruppe der evangelischen Lukasgemeinde sind sie knapp zwei Jahre danach in die Klosterstadt geradelt. Wenn sie heute davon erzählen, welche Scherze sie bei den Ausflügen dem damaligen Pfarrer Karl Hans Geil gespielt haben, müssen sie herzlich lachen.

Auch am Nebentisch ist es keineswegs still. Würfel rollen, Rommikub-Steine rutschen über die Tischplatte und Karten werden gemischt. Sogar gehäkelt wird. Es geht bunt und laut zu an jedem dritten Sonntag in der Notkirche. „Und das ist auch gut so“, findet Helga Weickel.

Die Lampertheimerin ist eine von acht Frauen, die vor siebzehn Jahren die offene Gruppe „Du bist nicht allein“ gegründet haben. Der Name ist auch heute noch Programm. „Seitdem muss in Lampertheim niemand mehr allein sein“, lobte Pfarrer Adam Herbert zum 17. Geburtstag die Gründerinnen. Die monatliche offene Zusammenkunft in der Notkirche ist dabei aber keine Trauergruppe im klassischen Wortsinn, sondern setzt vielmehr nach der ersten Phase der Trauer an. Dann, wenn die Verzweiflung langsam weicht, aber die Einsamkeit den Alltag zu zerfressen droht.

Denn Hinterbliebene, das wissen auch die Gründerinnen, sind in ihrer Trauer oft allein. Die Öffentlichkeit verdrängt das Thema Tod nur allzu gerne, Freunde wissen damit oft nicht umzugehen. Am ehesten finden Witwen und Witwer untereinander Halt. So war es auch bei den „Du bist nicht allein“-Gründerinnen. Zu einer eingeschworenen Truppe wurden die Acht aber durch einen Zufall.

„Die zwei Hüttenfelderinnen sind schuld“, erklärt Helga Weickel lachend. Die mussten nach der Trauergruppe immer im Café Schmerker auf ihren Bus zurück in den Stadtteil warten. Irgendwann sind auch die anderen mitgekommen. So wurden aus Fremden Freunde. Auf den Vorschlag von Pfarrer Geil hin haben die Acht dann „Du bist nicht allein“ gegründet. „Wir wollten nicht einfach so auseinander gehen“, erzählen sie. Das Schicksal habe sie wohl zusammen geführt. „Am Anfang“, berichtete Lilo Kunz, „half es einfach, eine Aufgabe zu haben“. Durch den Halt der Gemeinschaft fanden sie zurück ins Leben und lernten, sich daran auch wieder zu erfreuen. So wie damals in Lorsch. Der Nachbartisch habe da schon ganz verdutzt geschaut. Lachende Witwen in Schwarz? „Trauernde dürfen doch auch mal lachen, oder?“, finden die Gründerinnen.

Auch Gemeindepfarrer Herbert erinnerte in einer kleinen Geburtstagsandacht daran, dass nichts, sei es auch der Tod eines geliebten Menschen, so schlimm sei, als dass durch Gott nicht auch Gutes daraus erwachsen könne. Als Zeichen des Danks überreichte er dem Helferteam Anstecknadeln und Weinpräsente.

Die Gründerinnen haben inzwischen die Todesfälle ihrer Angehörigen überwunden. Natürlich war nicht alles eitel Sonnenschein. „Wir haben zusammen gelacht, zusammen geweint und dabei so manchen Sturm gemeinsam überstanden“, erinnert sich Gisela Schollmaier. Aus der eigenen Trauerbewältigung ist irgendwann ein Ort geworden, der anderen Trost und Zuversicht spenden soll. Weil schnell über 50 Leute zu den Treffen kamen, ist zum Spielenachmittag auch ein Abendessen hinzugekommen. Denn gerade der Sonntag sei für Alleinstehende ein quälend langer Tag. „Schon allein das gemeinsame Essen an einer großen Tafel ist für viele Balsam für die Seele“, sagt Herbert.

So ist die Gruppe zu einem festen Bestandteil im Angebot der Lukasgemeinde geworden. Eine Gemeinschaft, die Kraft spendet, sagen die Teilnehmer. Viele sind den Helferinnen dankbar für einen Tag, an dem sie das Alleinsein vergessen können. Dabei sind über die Jahre viele Freundschaften entstanden. Und bei manchem ist daraus sogar mehr als Freundschaft geworden.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019