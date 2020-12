Lampertheim/Neuschloß.Heute bleiben wir bei verwitterten Zeitzeugen, die schon sichtlich bessere Tage gesehen haben. Dieses steinerne Fenster war eigentlich nie etwas Besonderes. Das zugehörige Gebäude war weder einzigartig noch architektonisch wertvoll oder gar historisch bedeutend. Dennoch fristet es inzwischen genau wie der Tabakschuppen ein trauriges Ruinen-Dasein als schwindendes Kulturgut.

Kaum jemand weiß heute noch, was das Häuschen mitten auf dem Acker zu suchen hat. Doch einst gehörte es mit seinen Artgenossen zu Lampertheim wie das Amen zur Kirche. Im Gegensatz zum Tabak ist der Landwirtschaftszweig nicht verschwunden, sondern blüht sogar auf. Nur die Spargelhäuschen selbst verschwinden nach und nach. Unser Motiv steht zwischen Lampertheim und Neuschloß.

Vor Jahrzehnten gab es Hunderte davon entlang der Spargeldämme und sie prägten die Sandböden des Rieds. Landwirte bewahrten darin Gerätschaften auf. Und weil längst nicht jeder ein eigenes Fahrzeug hatte, bereiteten die Bauern den Spargel dort auch auf den Transport mit der Bahn und den Verkauf vor. Das „Gasthaus Heide“ hatte sogar eine eigene Haltestelle. Dort feierten die Erntehelfer traditionell das Ende der Saison. 1934 feierte man erstmals mit der ganzen Bevölkerung – das Spargelfest mit damals 2500 Besuchern und 50 Zentner verkauftem Spargel war geboren.

Obwohl das Königsgemüse schon in der Antike am Nil vorkam und bereits vor 2000 Jahren in Europa angebaut wurde, kam es erst spät in die heutige Spargelstadt. 1880 soll Oberlehrer Joseph Hiemenz erstmals Spargel angepflanzt haben. Karl Faustmann nutzte für das Gemüse erstmals maschinentaugliche Balken. Für den Durchbruch sorgte Eugen Schreiber ab 1910. Der Vormarsch des „weißen Golds“ war seitdem nicht mehr aufzuhalten. Längst brauchen die Landwirte aber keine Spargelhäuschen mehr. ksm

