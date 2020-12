Treffpunkt für Wanderer

Lampertheim.Es ist das Fenster eines Gebäudes mit Geschichte: Dabei klingt der Name „Kleeblatthäuschen“ für „Nicht-Lampertheimer wahrscheinlich eher nach einem irischen Pub. Doch Spargelstädter wissen, dass damit ein ehemaliges Wachthaus auf dem Biedensand gemeint ist. Es befindet sich in der Nähe des Rallengrabens und dient oft als Treffpunkt für Spaziergänger – auch jetzt im Winter. Auch auf Wanderkarten ist das „Kleeblatthäuschen“ markiert. Zudem bildet es die Station 18 des Heimatkundlichen Pfads des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins.

Am Häuschen selbst sucht man vergeblich nach einem Kleeblatt. Den Namen hat es von einer dahinterliegenden flachen Vogeltränke in Form eines dreiblättrigen Kleeblatts. Daneben befindet sich ein Teilungsstein aus dem Jahre 1773. Dieser geht zurück auf den Vertrag von Sandtorf zwischen dem Bischof von Worms und der Kurpfalz. Durch ihn wurden die Eigentumsrechte an der Zeil, einer durch Sandablagerungen neu entstandenen Insel, neben der Insel Biedensand, geregelt.

Häuschen und Vogeltränke wurden zur Amtszeit von Martin Hilsheimer (1866-1938) errichtet. Dieser war beim Großherzogtum Hessen als herrschaftlicher Wiesenwärter und Wiesenschütz angestellt. Sein Revier war der Biedensand. Ja

