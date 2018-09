Treffpunkt in der Zehntscheune

Lampertheim.Das Junior- und das Jugendcafé in der Zehntscheune haben wieder wie folgt geöffnet: Jeden Mittwoch, von 15.30 bis 18 Uhr, sind alle zehn- bis 14-Jährigen eingeladen, sich in der Zehntscheune zu treffen. Freitags sind alle Jugendlichen ab 12 Jahren in der Zeit von 16 bis 22 Uhr willkommen.

Bei einer Runde Billard oder Tischkicker können die Jugendlichen eine entspannte Zeit genießen. Zu taschengeldfreundlichen Preisen sind auch kleine Snacks und Getränke erhältlich, gerne dürfen sich die Jugendlichen auch eigene Verpflegung mitbringen. Bei einem spannenden Airhockey-Match oder einer Runde Mario-Kart auf der Nintendo WII können die Abende gemütlich ausklingen. Musik hören oder selbst auflegen, ist kein Problem. Das JUZ-Team freut sich aber auch über Ideen und Anregungen. red

