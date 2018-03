Anzeige

Ebenfalls 379 Ringe brachte Rainer Bär in die Mannschaftswertung des schwarzen Teams ein, in dem außerdem Karina Weber mit 372 Ringen, Alexander Richter mit 366 Ringen, Pistolenschütze Helge Rönnau mit 359 Ringen und Alexander Richter mit 345 Ringen gewertet wurden. Andreas Bär hatte einen rabenschwarzen Tag und kam mit 336 Ringen vom Stand. Florian Bittermann traf 334 Ringe.

Mit 382 Ringen wurde Tanja Marquardt im „Team Blau“ von den Auflageschützen Franz Klemm mit 399 Ringen und Günter Ihrig mit 388 Ringen im wahrsten Sinne des Wortes übertroffen. Die Luftpistolenschützen Sascha Hahl mit 351 Ringen und Freddy Ehret mit 343 Ringen komplettierten hier das Team, während für Sascha Hummel mit 339 Ringen, Kristin Becker mit 335 Ringen und Thomas Michalke mit 330 Ringen nur Plätze als Reserveschützen blieben.

Für das „Team Rot“ erzielte Tanja Marquardt-Becker 374 Ringe. Auflageschütze Harold Trautmann traf sehr gute 396 Ringe. Mit 370 Ringen beendete Heike Manns ihren Wettkampf. Danach wurde es sehr eng. Cornelius Schürer schoss sich mit 365 Ringen in die Wertung, was auch Nicolas Bickel mit 364 Ringen gelang. Das Nachsehen hatte Armin Becker mit nur einem Ring weniger. Er war mit 363 Ringen bester Ersatzschütze vor Arno Schäfer, bei dem an diesem Abend nichts klappen wollte, so dass er am Ende mit 268 Ringen zufrieden sein musste.

Sieger des Abends wurde damit das „Team Rot“ mit 1869 Ringen. Dicht auf den Fersen folgte das „Team Gelb“ mit 1867 Ringen, das seinerseits nut vier Ringe mehr als das „Team Blau“ mit seinen 1863 Ringen hatte. Für das „Team Grün“ summierten sich die Einzelergebnisse zu 1848 Ringen auf. Mit deutlichem Abstand folgte das „Team Schwarz“ mit 1791 Ringen. ron

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.03.2018