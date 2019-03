Treue Landfrauen geehrt

2 Fotos ansehen Die Landfrauen beim traditionellen Einkochen von Latwerge. © fh

Hofheim.Der Bezirkslandfrauenverein hat im Hofheimer Bürgerhaus seinen Seniorennachmittag mit einer Generalversammlung verbunden. Bezirksvorsitzende Marita Billau begrüßte unter anderem die Ehrenvorsitzende Marlies Hofmeister und den stellvertretenden Landesvorsitzenden der hessischen Landjugend, Felix Schnatz aus Bürstadt. Musikalisch eröffnete der unter der Leitung von Steffi Bär stehende Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr den Nachmittag.

Hofheims Ortsvorsteher Alexander Scholl hob vor rund 150 Gästen im Saal den Stellenwert der Landfrauen in der Vereinswelt hervor. Die Hofheimer Landfrauen um ihre Vorsitzende Birgit Biebesheimer als Gastgeberinnen stellten sich in einem von Inge Schmehr entwickelten Gedicht vor: Vorträge, Gymnastik, Reisen, Stricken sowie das alljährliche Einkochen von Latwerge prägen deren Jahresablauf, was sie in äußerst heiterer Art und Weise auf die Bühne brachten.

„Ich däd’s eich jo sage“ hatten auch die Gymnastikfrauen der Hofheimer einen Sketch vorbereitet. Es folgte der Auftritt der Line Dance-Gruppe Sunny Bees vom Bezirksverein Heppenheim, dem auch vier Landfrauen aus Hofheim angehören. Um die Computer-Hotline drehte sich ein weiterer Sketch, an dem neben Pfarrer Holger Mett auch Thorsten Volkert mitwirkte.

850 Vereinsangehörige

14 neue Mitglieder hat der Verein in seinen Reihen, davon zwei in Hofheim, vier in Lampertheim und sechs in Nordheim, so dass der Bezirk aktuell 850 Mitglieder zählt.

Geschäftsführerin Doris Bauer legte den Kassenbericht vor, ihr bescheinigten die beiden Prüferinnen Hildegard Müller und Getrud Platz eine perfekte Kassenführung. Lang war die Liste der Mitgliederehrungen. „Treue kann man nicht verlangen, Treue ist ein Geschenk“, würdigte die Bezirksvorsitzende die langjährige Mitgliedschaft der Jubilare. An der Spitze mit 60 Jahren Zugehörigkeit Irma Merz (Nordheim), auf 50 Jahre blickten Johanna Winkler (Bürstadt), Margarete Seelinger (Lampertheim), Greta Adam, Adelheid Biebesheimer, Lore Blaß, Gretl Glaser, Waltraud Kreider und Getrud Wetzel (alle Nordheim) zurück.

Ihre 40-jährige Mitgliedschaft bei den Landfrauen feierten Helga Moos (Lampertheim), Hannelore Höfle (Nordheim), Renate Winkler (Riedrode), 25 Jahre halten den Landfrauen Resel Henzel, Rosemarie Krauss, Hilde Stein (alle Groß-Rohrheim), Heidrun Wegerle (Hofheim), Inge Kärcher, Christa Kirchenschläger, Gabi Schneibel (alle Lampertheim) und Henni Kreider (Nordheim) die Treue.

Abgestimmt ist auch das Programm für das laufende Jahr. Herausragend hierbei der Besuch des Landfrauentages beim Hessentag in Bad Hersfeld am 13. Juni und die Dreitagesfahrt vom 28. bis 30. Juni nach Dresden. fh

