Trinity Eckhardt gewinnt gleich ihr erstes Turnier

Justas Vitkunas und Trinity Eckhardt zeigen ihre Auszeichnungen. © gün

Hüttenfeld.Auf dem Schießstand in Siedelsbrunn fand am vergangenen Samstag der erste Wettkampf der diesjährigen Jugendranglistenturniere statt. Rund 40 Schüler und Jugendliche aus dem Schützenbezirk Starkenburg, der aus den Kreisen Bergstraße und Odenwald besteht, waren der Einladung von Bezirksjugendwart Uwe Kretschmer gefolgt, um sich dem sportlichen Wettstreit zu stellen.

Die Sportschützenabteilung der Sportgemeinde Hüttenfeld (SGH) hatte mit Trinity Eckhardt in der Schülerklasse und Justas Vitkunas in der Jugendklasse zwei Teilnehmer gemeldet, die beide zum ersten Mal an einem Turnier teilnahmen. Obwohl beide erst seit etwa drei Monaten aktiv sind, zahlte sich ihr Trainingsfleiß aus. In der Jugendklasse männlich belegte Justas Vitkunas mit persönlicher Bestleistung von 312 Ringen Rang vier.

Trinity Eckardt, die als Schülerin nur das 20-Schuss-Programm absolvieren musste, bestätigte mit 172 Ringen ihre auch im Training gezeigte Leistung und konnte sich damit den ersten Platz sichern. Für beide zahlte sich hier aus, dass sie im Rahmen der Frühjahrsrunde der Bergsträßer Luftdruckschützen bereits Wettkampfluft auf fremden Schießständen schnuppern konnten. Bei der folgenden Siegerehrung erhielt Justas Vitkunas für seinen vierten Platz eine Urkunde. Trinity Eckhardt wurde mit goldener Siegermedaille und einer Urkunde ausgezeichnet.

In der kommenden Woche werden beide, ebenso wie die anderen Hüttenfelder Schützen, am nächsten Wettkampf der Bergsträßer Frühjahrsrunde teilnehmen, der erstmals auf der Anlage des SSV Hemsbach ausgetragen wird. Den nächsten Wettkampf des Ranglistenturniers für Jugendliche bestreiten beide am 6. April auf dem Schießstand des SV 1923 „Hubertus“ Lampertheim. gün

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019