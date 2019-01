Trinkbrunnen und Kulturtafel

LAMPERTHEIM.Seit Anfang Dezember ist Nico Tamburello neuer Vorsitzender (kleines Bild) der Jusos Ried. Für 2019 hat der 23-jährige Lampertheimer, der in der Verwaltung der Wormser Hochschule arbeitet, aber schon viel vor. Darüber hat er bei einem Pressegespräch im Lampertheimer Alten Rathaus informiert. Im Fokus der jungen Sozialdemokraten vor Ort stehen die Themen Nachhaltigkeit, politische und kulturelle Teilhabe sowie die Europawahl.

Ganz oben auf der Liste steht zunächst nur für Lampertheim die sogenannte „Kulturtafel“. Die Idee: Bleiben Tickets für Veranstaltungen wie das Neujahrskonzert, Prunksitzungen oder Kabarettaufführungen bis zuletzt unverkauft, stellt der Veranstalter die Eintrittskarten für Menschen mit geringem Einkommen kostenlos zur Verfügung. Die müssten sich vorher in einer speziellen Kartei unter Angabe ihrer Interessen anmelden und ihr geringes Einkommen oder den Bezug von Sozialleistungen nachweisen.

In anderen Städten wie Lübeck oder Würzburg gebe es solche Modelle bereits mit entsprechend großer Resonanz, so Tamburello. Für den Jusos-Vorsitzenden ist wichtig, dass „jeder am kulturellen Leben teilnehmen kann“. Das sei ein sozialdemokratischer Kerngedanke. Und schließlich freue sich auch jeder Veranstalter über gefüllte Stuhlreihen als über leere Plätze. Die Idee wollen die Jusos noch 2019 in Fraktion und Parlament sowie zu Sozialverbänden und der Stadt tragen.

Ein zweites Konzept, das in immer mehr größeren Städten Anklang finde, seien öffentliche Trinkbrunnen. „Auch das wollen wir aufgreifen und in Lampertheim umsetzen“, erklärte Tamburello. Dazu wollen die Sozialdemokraten auf Stadt und Unternehmen als mögliche Sponsoren zugehen. Gleich mehrere Vorteile erhoffen sie sich von dem kostenlosen und frei zugänglichen Wasser: „Es dient der Hygiene, man kann sich schnell die Hände waschen“, so der Vorsitzende, „und vielleicht trinkt manch einer im Sommer dann auch eher Wasser, als auf Süßgetränke zurückzugreifen“. Außerdem könne durch die frei zugänglichen Brunnen Plastikmüll vermieden werden, in dem die Menschen ihre Flaschen dort auffüllen.

Kostenlos Flaschen auffüllen

In die gleiche Richtung gehen auch Pläne für sogenannte Refill-Stationen. Restaurants, Geschäfte oder öffentliche Einrichtungen stellen bei diesem Konzept freiwillig Leitungswasser zum Auffüllen zur Verfügung. Die durch Aufkleber gekennzeichneten Stationen sind bereits weit über Deutschland verteilt, auch in Mannheim und Worms gibt es welche. Weil das Ried aber noch ein weißer Fleck auf der Karte ist, wollen sich die Jusos dafür einsetzen.

Als vierten Ansatzpunkt für 2019 hat Tamburello die Europawahl im Mai fest im Blick. Weil die „oft hinten runter“ falle, wollen die Sozialdemokraten eine Woche vor der Wahl das Alte Rathaus, das ja immerhin am Europaplatz steht, für einen Tag in ein Europahaus verwandeln. Mit Fachvorträgen, aber auch einem bunten Familienprogramm, wollen sie Anreize zum Wählen schaffen. „Wir wollen zeigen, dass die Europawahl eben doch direkten Einfluss auf Kommunen wie Lampertheim hat“, so Tamburello.

Weitere Termine sind die Teilnahme am Fastnachtsumzug, ein Symposium zu „70 Jahre Grundgesetz“ im Mai, ein Basketballturnier Anfang Juni, das Sommerfest „Grill and Chill“ sowie ein Skate Contest. Genauere Daten wolle man noch bekannt geben. „Wir sind eine der aktivsten Truppen im Ried“, urteilte der Tamburello angesichts der vielen Vorhaben, die die Jusos für dieses Jahr geplant haben.

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.01.2019