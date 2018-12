Trommellied und Hymne an die Nacht

Hüttenfeld.Schon mal eingestimmt auf die kommenden Festtage hat der MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld Mitglieder und Freunde mit seinem Konzert am Wochenende. Die schmucke und für ihre gute Akustik bekannte Herz-Jesu-Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Kein Wunder: Nimmt doch der Verein mit seinen vier Chören – Young Voices unter der Leitung von Ronald Ehret sowie Männer-, Frauen- und gemischter Chor „Purple Voices“ geleitet von Marc Bugert – mit gut 70 Sängerinnen und Sängern schon einen guten Teil des Kirchenschiffes ein.

Nach der Begrüßung durch Pfarrgemeinderat Rainer Brauksiepe füllten zunächst die „Lil‘ Young Voices“ die Stufen vor dem Altar. Herzerfrischend besangen die Kinder den stressigen „Heilig Abend“ und erklärten, wie man sich vor der Kälte im Winter schützen kann. Einige ganz Mutige wagten sich sogar solistisch ans Mikrofon. Zum Nachdenken regte zudem ihr Lied „Engel“ an. Ronald Ehret begleitete die 15 Jüngsten auf dem Keyboard.

Die „Purple Voices“ – mit der Kleidung farblich auf den Namen ihres Ensembles abgestimmt – widmeten sich den moderneren Weihnachtsliedern. „Singt Gloria“ wurde von den 24 Sängerinnen und Sängern stimmkräftig interpretiert. Mit „Happy X-mas“ und „Advent Peace Canon“ (angelehnt an den bekannten Kanon von Johann Pachelbel) katapultierte Dirigent Marc Bugert vom Keyboard aus seinen Chor zu Höchstleistungen. Das Publikum applaudierte frenetisch.

Besinnlich und sehr zart intonierten dann die „Young Voices“ – von Ronald Ehret ebenfalls am Keyboard begleitet – „Aus der Armut eines Stalles“ und überzeugten mit der jazzigen Nummer „What month was Jesus born in“. Anrührend in Melodie und Text zeigte sich außerdem das neue Kirchenlied „Anker in der Zeit“. Im Übrigen bewiesen die 15 Frauen, dass sie sehr wohl auch deutsche Texte zu singen vermögen.

Klassiker begeistern

Das demonstrierte auch der Frauenchor, der von der Empore sang. Er begeisterte mit wahren Weihnachtsklassikern wie „Winter hüllt in Stadt und Land“ und „Leise rieselt der Schnee“. Doch auch auf internationalem Parkett fühlten sich die Sängerinnen wohl. „Carol of the Bells“ verfehlte ebenso wenig seine Wirkung wie das Jazzstück „Christmas Kumbayah“ von Jay Althouse, der für seine schweren Sätze ebenso geliebt wie gefürchtet wird.

Für einen instrumentalen Farbklecks aus dem Genre des Jazz sorgte schließlich Philipp Fortner mit dem für Weihnachtsmusik eher untypischen Saxofon – begleitet von Marc Bugert am Keyboard. Professionell interpretierten sie drei Stücke, die das Publikum zu langanhaltendem Applaus veranlassten.

Den Männerchor verstärkten Stimmen der Harmonie Fehlheim. Gemeinsam erfüllten die vollen Stimmen den Kirchenraum. Das Ensemble begeisterte mit „Die Weihnachtsglocken“ von Hermann Sonnet und dem amerikanischen „Trommellied“ in einem Satz von Wolfgang Lüderitz. Gewaltig zum Abschluss die „Hymne an die Nacht“ von Ludwig van Beethoven.

Kinder- und Jugendchor brachten das Publikum dann mit „Der Geist der Liebe und Besonnenheit“ wieder in besinnliche Stimmung. Lucia Andolfatto, Julia Plenert und Alexia Proissl taten sich rührend als Solisten hervor.

Und nachdem alle Akteure zusammen „Frohe Weihnacht“ (die deutsche Version von „We wish you a merry Christmas“) angestimmt hatten, bescherte der Weihnachtsmann die an wesenden Kinder. ron

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018