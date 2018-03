Anzeige

Lampertheim.Auf Kreisligaebene bezwang die Fußball-A-Jugend der JSG Lampertheim/Hüttenfeld die Gäste des VfL Birkenau mit 2:0 Toren. Spielerisch nicht überzeugend, aber dennoch gewonnen, so lautete das Fazit in einem Spiel. Die Gastgeber passten sich in weiten Teilen den Odenwäldern an und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Im zweiten Abschnitt war Lampertheim läuferisch und spielerisch überlegen. Daniel Hartmann erzielte die 1:0-Führung in der 73. Minute und Marcel Furgol setzte den Schlusspunkt in der 88. Minute mit dem 2:0.

Die eklatante Heimschwäche des SV Fürth nutzten die B-Jugendlichen des TV Lampertheim aus, um die Tabellenführung mit einem 1:0-Erfolg auszubauen. Die Gastgeber aus Fürth kassierte zum Rückrundenauftakt eine 0:1-Niederlage. Die Jungs aus der Spargelstadt drückten die Gastgeber in ihre Hälfte und spielten sie regelrecht an die Wand. Das Tor des Tages erzielte Mika Kuhlmann in der 22. Minute. Der TVL verpasste es allerdings, gegen den Tabellendrittletzten weitere Tore zu erzielen. fh