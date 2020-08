Trotz Corona gilt: „Wir schaffen was“

Lampertheim.„Helfer sind dieses Mal ein Manko“, sagt Dirk Eichenauer, Fachdienstleiter im Fachbereich 40 (Bildung, Kultur und Ehrenamt) bei der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit seiner Kollegin Silke Reis hatte er zum Pressegespräch eingeladen, um die ersten Lampertheimer Projekte für den Freiwilligentag, der am Samstag, 19. September, in der Metropolregion Rhein-Neckar stattfindet, vorzustellen.

Die Lampertheimer Projektleiter erklären bei diesem ersten Termin (einen zweiten gibt es am Donnerstag) ihre jeweiligen Konzepte und ließen sich einzeln mit dem großen blauen Würfel fotografieren, damit die Projekte in dieser Zeitung bis September separat vorgestellt werden können. Auf dem blauen Würfel steht das Motto des Freiwilligentages: „Wir schaffen was“.

Interessenten, die beim Freiwilligentag mitmachen möchten, können sich mit den Mitarbeitern der Stadt Lampertheim in Verbindung setzen oder über die Homepage die Projekte finden. Die aktuellen Informationen werden von den Verantwortlichen hochgeladen.

„Lampertheim beteiligt sich bereits zum sechsten Mal am Freiwilligentag, der alle zwei Jahre stattfindet“, erklärt Eichenauer. Nur seien in diesem Jahr noch nicht so viele Projekte wie 2018 zusammengekommen. Sicherlich ließen einige Organisationen oder Institutionen wegen der Corona-Pandemie eher Vorsicht walten, beispielsweise Leiter von Senioren- und Kindereinrichtungen. „Auf alle Fälle müssen beim Ausführen der Projekte die Sicherheitsauflagen, Mindestabstand und Hygieneregeln eingehalten werden“, betont Eichenauer. Die, die ihre Projekte vorstellen, machen deutlich, dass sie von der guten Sache überzeugt sind und ihre Ideen umsetzen wollen. roi

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.08.2020