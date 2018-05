Trotz Hitze spannende Spiele bei der Tennisjugend

Anzeige

Einen Tag später spielten die U18 Mannschaften sowie die weibliche U12. Die weibliche U18 traf auf den starken SG Arheilgen in ihrer Bezirksliga. Auch die Topaufstellung der Lampertheimer konnte den Gegnern nicht standhalten. So verloren Alicia Klenk, Leonie Groß und Thuy-Linh Du ihre Einzel. Nur Leonie Münzenberger konnte ihr Einzel in einem spannenden dritten Satz für sich entscheiden. Und nach recht klaren Doppeln wurde der 1:5-Endstand besiegelt. Erfolgreicher lief es für die erste U18 männlich. Sie traf auf den GW Walldorf und schickte ihn ohne Matchpunkte mit 6:0 nach Hause. Das Team Frederic Geister, Finn Radatz, Florian Werner und Nico Goczol ist immer noch ein Team, welches sich stark, fair und souverän in der Bezirksliga hält.

Bei der zweiten U18 Mannschaft lief es allerdings nicht rund. Lediglich Manuel Werner konnte sein Einzel sicher gewinnen. Da auch die Doppel nicht sehr erfolgreich für die Lampertheimer Jungs waren, kam es zum 1:5 Endstand gegen die Nachbarn MSG Bobstadt/Hofheim-Ried.

Abschließend spielte die weibliche U12 gegen die MSG TC Heppenheim/Viernheim II. Hier waren die Einzel schon recht ausgeglichen: Lily Zimmer und Emilia Hercegovac verloren zwar knapp ihre Einzel, doch konnten Mia-Sophie Disterweg und Lena Brückmann ihre Einzel gewinnen. Auch die Doppel waren ausgeglichen, so dass es zum 3:3-Endstand kam. Das Wochenende war trotz der Hitze teilweise ein guter Erfolg für die Jugend des TCL und zeigte, wie spannend Tennisspiele sein können. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.05.2018