Trotz Niederlage Zweiter

Hüttenfeld.Zum Rückrundenstart mussten Hüttenfelds Luftgewehrschützen geschwächt durch den krankheitsbedingten Ausfall des Stammschützen Andreas Hermann eine bedauerliche Niederlage gegen die PSG Zwingenberg einstecken. Helmut Günther, erstmals in dieser Saison als Mannschaftsschütze eingesprungen, konnte zwar mit 350 Ringen ein passables Ergebnis vorweisen, lag damit aber immer noch etwa 20 Ringe unter der Leitung von Andreas Hermann.

Karina Ackermann als beste im Team erzielte 371 Ringe, die auch nicht ihr Leistungsvermögen widerspiegeln. Bei Cornelius Schürer geht es mit teilerneuerter Ausrüstung derzeit wieder aufwärts, so dass er den Wettkampf mit 367 Ringen abschließen konnte. Katharina Wallisch schaffte es in dieser Saison bisher nicht, ihr Potenzial zu zeigen und kam am Ende mit 365 Ringen vom Stand.

Mit der Reaktivierung von Richard Gunkel hat sich die Mannschaft aus Auerbach deutlich verstärkt. Er traf in seinem ersten Saisonwettkampf auf Anhieb 378 Ringe, – mit einer Acht als letztem Schuss. Uwe Gunkel steuerte 370 Ringe zum Mannschaftsergebnis bei. Für Klaus Marquardt wurden 360 Ringe ausgewertet und Christian Aufleger komplettierte die Mannschaft mit 355 Ringen. In der Addition ergaben sich daraus für die Gastgeber von der Bergstraße 1463 Ringe während Hüttenfelds Schützen mit 1453 Ringen geschlagen geben mussten.

Spannender Wettkampf in Sicht

In dieser Woche schießt Hüttenfelds zweites Luftpistolenteam am Dienstag, 20. November, beim SV 1923 „Hubertus“ Lampertheim. Einen Tag später, am 21. November, ist die erste Luftpistolenmannschaft bei den Sportschützen Groß-Rohrheim zu ihrem ersten Rückrundenwettkampf.

Dieser Wettkampf verspricht sehr spannend zu werden, da es hier zu einer Vorentscheidung um die Meisterschaft in der aktuellen Saison geht, trifft doch der Tabellenzweite auf den Tabellenführer. Ein Sieg ist für die Hüttenfelder nur dann möglich, wenn jeder einzelne Mannschaftsschütze bei diesem Wettkampf seine maximale Leistung bringt.

Am kommenden Sonntag beginnt ab 13 Uhr das traditionelle Nikolausschießen. Hüttenfelds Schützen möchten dazu wenigstens einen Teil der neuen Anlage zur elektronischen Schusswerterfassung in Betrieb nehmen können. Im Sportpark „Am Hegwald“ läuft daher die Umrüstung der ersten Schießstände auf Hochtouren. Auf Grund der vollkommen neuen Bedienung der Anlage möchten Hüttenfelds Schützen zumindest ein paar Erfahrungen mit der neuen Anlage sammeln. Natürlich ist die Bevölkerung zu diesem Schießen wieder eingeladen.

Am darauffolgenden Freitag, 30. November, bestreiten Hüttenfelds Luftgewehrschützen ihren Wettkampf beim SSV Viernheim, der zur Zeit auf dem dritten Tabellenplatz steht. In den letzten Wettkämpfen hat Viernheims Mannschaft ihre Leistung kontinuierlich gesteigert, so dass es schon einer guten Mannschaftsleistung bedarf, um hier punkten zu können. Mit Andreas Hermann in der Mannschaft ist das aber allemal möglich. gün

