Tunnel wäre Alternative

Zum Kommentar „Gefangen im Flaschenhals“ vom 4. April.

Ihre Aussage, dass es zu der geplanten Südumgehung um Rosengarten keine Alternative gibt, kann ich nicht nachvollziehen. Als Alternative wäre die Untertunnelung der B 47 im Bereich Rosengarten und der Rückbau der Landesstraße L 3110 zwischen Lampertheim und Rosengarten möglich. Der übermäßige Flächenverbrauch von wertvollen Ackerflächen würde vermieden. Durch einen Rückbau der Landesstraße L 3110 könnte zusätzlich Fläche als Ausgleich für im Bereich Lampertheim und Bürstadt geplante Gewerbe-und Industriegebiete entstehen.

Dabei müssten die Verkehrsteilnehmer in Richtung Worms beziehungsweise Lampertheim nur einen kleinen Umweg über Bürstadt in Kauf nehmen. Dass auch Straßen zurückgebaut werden können, zeigt die Umgehung Groß-Rohrheim. Als Ausgleich für die neue B 44 wurde die ehemalige Bundesstraße zwischen Groß-Rohrheim und Biblis in einen Rad-und landwirtschaftlich genutzten Weg umgebaut. Die alte Landesstraße zwischen Biblis und Jägersburg wurde komplett entfernt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019