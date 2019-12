Turner erhalten Spende

Lampertheim.Mehr als 100 Kinder folgten der Einladung zur gemeinsamen Weihnachtsfeier der Turnabteilung des Turnvereins Lampertheim (TVL) in die Jahnhalle. Sie kamen mit ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern, um einen ganz besonderen Nachmittag in der Adventszeit zu erleben.

Das Programm begann mit einem gemeinsamen Lied. Dazu kamen alle Turnkinder und ihre Geschwister in der Hallenmitte zusammen. Die anschließenden Vorführungen waren auf das Alter, die Gruppengröße und die Wünsche der Sportler abgestimmt. Turnen am Boden, auf dem Schwebebalken, auf Bänken und über Kästen, in Gruppen oder einzeln, wurde von allen Gästen bestaunt. Die Fünf- und Sechsjährigen führten außerdem zwei Tänze vor. Wie extrem vielfältig Turnen ist, zeigte auch die Vorführung der 13-jährigen Mädchen am Boden mit den gymnastischen Handgeräten, Bändern und Reifen, das gemeinsame Singen und Musizieren mit Gitarre und Flöte und die Turnschau auf der Bodenfläche der fünf- bis 14-jährigen Mädchen aller Leistungsgruppen.

Große Freude kam bei allen Beschenkten und beim Schenker selbst auf, als ein besonderer Programmpunkt für große Beachtung sorgte. Werner Hartmann, stolzer Großvater von drei eifrigen Leistungsturnerinnen, hat anlässlich seines runden Geburtstags die Turnabteilung mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro bedacht.

Dank und Anerkennung für das vielfältige Engagement und die ehrenamtliche Arbeit in und für die Turngruppen wurde allen anwesenden Übungsleitern und Helfern von den Abteilungsleiterinnen Vanessa Ihrig und Jacqueline Fouquet zuteil: Liebevoll gepackte Weihnachtstüten und ganz persönliche Weihnachtskarten wurden überreicht.

Auch der Vorstand des TVL bedankte sich in Form von Ehrungen für besondere Verdienste und herausragende sportliche Leistungen. Vorstandsmitglied Andreas Kirsch überreichte Vereinsehrenbriefe an Kirsten Poubouridis und Leonie Langer und die Ehrennadel in Bronze an Jacqueline Fouquet.

Anschließend zeigten die Drei- und Vierjährigen Übungen an einer Gerätelandschaft. Das Warten auf den Nikolaus begann dann wieder mit einem gemeinsamen Lied, zu dem sich diesmal Groß und Klein in der Hallenmitte niedergesetzt hatten. Mit großem Buch und einem Wagen voller Geschenke – aber ohne Rute – kam der alte Mann und erfreute alle. red

