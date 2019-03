Turner in renoviertem Vereinsheim

Hofheim.Im Beisein der Ehrenmitglieder Georg Lutzi, Reinhard Klimanietz und Georg Kreider hielt der Turnverein (TVH) im frisch renovierten TVH-Vereinsheim seine Jahreshauptversammlung ab. Alle drei wurden mit einem großen Applaus begrüßt.

Personell gibt es kleine Veränderungen im Vorstand. Richard Bamberg wurde als Nachfolger von Inge Gärtner zum neuen Kassenwart gewählt. Jasmin Klimanietz folgt auf Tobias Mecke als neue Schriftführerin. Bestätigt wurde seitens der Versammlung EDV-Experte Manfred Schober. Um den Bereich Veranstaltungen und Inventar kümmern sich Rudi Pavlitschek, Carola Stockmann und neuerdings Inge Gärtner. Alle Wahlen fielen einstimmig aus. Neue Kassenprüferin ist Andrea Hilsheimer an der Seite von Mario Dingeldein. „Der Verein steht auf soliden Füßen“, so der erste Vorsitzende Markus Reis im Kassenbericht, in dem allerdings auf die Nennung konkreter Zahlen gänzlich verzichtet wurde.

Das Vereinsheim wurde 2018 renoviert. Fußboden und Decke sind ebenso neu wie die Überdachung auf der Terrasse und die Beleuchtung. Die Wände sind frisch gestrichen. Der Verein kaufte ein neues Trampolin. „Wir investieren in den Verein“, so Reis über die eigene Geräteausstattung. Christoph Wagner und Mario Dingeldein bestätigten Rechnerin Inge Gärtner eine vorbildliche Kassenführung, die Entlastung der Rechnerin und des Gesamtvorstandes fiel einstimmig aus.

Auf 1119 Mitglieder ist der Turnverein aktuell angewachsen. Mitgliederzuwachs gibt es im Rope Skipping, bei den Trampolinspringern und dem Muskelaufbautraining. Ohne Spitze sind die maßgeblich zusammengeschrumpfte Tischtennisabteilung und die Handballer, die als HSG Ried mit Bürstadt und Bobstadt kooperieren. Jahresberichte gab es hierzu keine.

Von einem florierenden Trainingsbetrieb bei den Leichtathlethen erzählte Nicole Bittmann. 40 Kinder besuchten regelmäßig das Mittwochstraining. Im Bambinitraining freitags tummeln sich ein Dutzend Kinder. Das anschließende Wettkampftraining wird von rund 35 Sportlern besucht. Mit zwei Teams hatte die Abteilung den Kinderleichtathletikwettkampf in Lampertheim besucht und einen fünften und zehnten Platz geholt. Acht Übungsleiter stellt die Abteilung, die sich immer wieder auf die Unterstützung der Eltern bei den Freiluft- und Hallenmeisterschaften verlassen kann.

Teilnehmerrekord bei Kindern

260 Teilnehmer verzeichnete der 33. Volkslauf. Dem Einbruch bei den Walkern und Fünf-Kilometerläufern stand der Teilnehmerrekord von 131 Bambini entgegen, die als Neuerung allesamt Medaillen erhielten. Sämtliche Klassenpreise heimste die Steinerwaldschule aus Nordheim ein. Verena Salomon und Esther Heilmann als Hauptorganisatoren können sich auf ein gut eingespieltes Team aus 45 Personen verlassen.

Nur knapp verfehlte die von Regine Kraus mit Unterstützung von Manfred Schober und Michael Schnell geleitete Sportabzeichengruppe die 100er-Marke. 97 Sportabzeichen wurden verliehen. Zur Freude von Kraus befanden sich unter den 50 Kindern gleich 21 Neulinge.

Beim Ausblick auf das laufende Jahr stellte der Verein die Planung vor: Am 1. und 8. April gibt es Aktionen mit den Vorschulkindern der beiden hiesigen Kindertagesstätten. Auch eine C-Lizenz-Trainerausbildung soll angeboten werden, sofern sich genügend Interessierte anmelden.

Am Mittwoch, 8. Mai, startet das Trainingsangebot im Stadion von 18 bis 19.30 Uhr. Monatliche Wanderungen und Fahrradtouren in die Pfalz und den Odenwald führt die von Anette Mecke geleitete Wanderabteilung durch. Ein Höhepunkt dabei ist die eigene Weinwanderung im Juni. Außerdem steht eine Viertagesreise ins Altmühltal auf dem Programm.

Erfrischend war der Vortrag des sechsköpfigen Jugendausschusses, der neben dem Osterbasteln, Kinderschminken und Tattooauftragen an der Kerbe, dem Winterbasteln und Plätzchenbacken auch eine Jugenddisco startete und die Kinderfastnacht durchführte. Für 2019 soll neben den etablierten Events erstmals eine Party im Sommer sowie eine Halloweenparty angeboten werden.

In seinem Ausblick und Zielvorstellungen für 2019 sprach der TVH-Vorsitzende Markus Reis die weitere Suche nach Lager- und Stellflächen für Materialien an, weiterhin die Erneuerung von Sportgeräten. Auch die Neuorganisation der Vorstandsarbeit soll weiter vorangebracht werden. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019