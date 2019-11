Turner lassen Funken sprühen

Hofheim.Die Turnschau des TV Hofheim entführte die Besucher in eine Sphäre „Rund um den Vulkan“. Zahlreiche Gruppen und Formationen demonstrierten in der Sporthalle ihr Können und beeindruckten mit ihren Darbietungen bei einer kleinen Reise in die geheimnisvoll brodelnde Welt.

Die unter der Leitung von Emely Strack, Vivian Langenberg und Klauis Herzog stehenden Stud Buttons junior übernahmen den Auftakt mit dem „Erwachen“. Sie demonstrierten, wie nach einem Vulkanausbruch alles Leben neu erweckt wird.

Tänzerisch überzeugte anschließend die Formation „Starlight“, die unter den Fittichen von Natascha Crössmann steht. Die Darbietungen der Turngruppen eins und zwei des TVH wirkten fließend wie „Lava“, bevor die Jumping Beans mit „Survivor“ das Halleninnere stürmten. Als „Dinos“ verzückten die Eltern-Kind-Purzelturner.

Nachbeben und Lichtzeichen

Mit der unter der Leitung von Rita Sittauer stehenden Tanzgruppe der Egerländer Gmoi durfte die pfiffige Moderatorin Regina Jebril gleich zweimal eine externe Formation ankündigen.

Der Frage „Wo ist Madagaskar?“ gingen die von Heike Witt, Jana Gugumus und Turnabteilungsleiterin Ingrid Bamberg trainierten Leistungsturnerinnen nach. Für „Bewegung um den Vulkan“ sorgten die Leichtathleten um Verena Salomon, Nicole Bittmann und Andrea Hilsheimer.

Munter ging es in dem Programm weiter. Nach der „Erruption“ der kleinen Tanzmäuse sorgte Step Motion für ein regelrechtes „Nachbeben“. Spektakulär einmal mehr die Trampolingruppe von Tamara Reuter, während Ingrid Bambergs Melange an die „Ureinwohner“ erinnerten.

Die Stud Buttons von Heike Bamberg widmeten sich dem „Schach“, „Lichtzeichen“ sendeten am Ende der mehr als zweistündigen Show die Rope Skipper von Katja Darmstädter, Sandra Ruppert und Laura Hildebrandt.

Ein wiederum rundum gelungener Nachmittag in der hübsch von Ingrid Bamberg und Emely Strack dekorierten Sporthalle. Um die Technik kümmerte sich Christoph Wagner. fh

