Turner-Shows und Vereinstreue begeistern

LAMPERTHEIM.Internationales Flair in der Jahnhalle: Dass bei einem Vereinsehrenabend begeistert geklatscht und gepfiffen wird, soll schonmal vorkommen. Dass auf Englisch, Dänisch, Israelisch und Südafrikanisch getanzt wird, Olympiateilnehmer rasante Turneinlagen zeigen, ist aber selten. Beim Vereinsehrenabend des TV Lampertheim waren gleich fünf internationale Gruppen der heute beginnenden „Gymnastica“ in Bürstadt zu Gast und sorgten mit Weltklasse-Showacts für eine spektakuläre wie außergewöhnliche Atmosphäre.

Dennoch standen für den Turnverein die Dankbarkeit und Ehrung von 211 Mitgliedern im Vordergrund. Else Mackenroth etwa erhielt Sonderapplaus. Seit 86 Jahren hält sie dem TV die Treue. Der langjährige Übungsleiter Werner Hahl wurde vom Turngau Bergstraße für rund 50 Jahre Trainertätigkeit mit der bronzenen Ehrennadel bedacht.

Mitreißende Auftritte

Obwohl der Abend Mitgliedern wie Hahl oder der ehemaligen Wirtin Mackenroth gebührten, wurden die Auftritte der jungen Sportlerinnen aus der ganzen Welt zu den visuellen Höhepunkten. Zu mitreißend, zu begeisternd waren ihre Auftritte. Dafür hatte der TV den Ehrenabend eigens vom Wochenende auf Montag verlegt.

Unter den Gastsportlern waren neben Olympiateilnehmern auch Mitglieder des weltbekannten „Cirque du soleil“ und der meistgebuchten Turngruppen Europas.

Während die Truppe aus der Nähe der isrealischen Stadt Tel Aviv mit „Winterfantasy“ ganz in Weiß und einem Auftritt ganz in Schwarz zu deutscher Rammstein-Musik progressiven Tanz zeigte, präsentierten die Südafrikanerinnen „Gold Reef“ einen vielseitigen Mix zwischen Tanz und rhythmischer Sportgymnastik in bunten Ballett-Outfits. Im Verlauf steigerten sich die Gruppen bis hin zu Höchstschwierigkeiten des Turnsports.

Die eigentlichen Stars des Abends stellten sie damit aber nicht in den Schatten: die Mitglieder. „Langjährige Treue und ehrenamtliches Engagement sind heute mehr denn je keine Selbstverständlichkeit“, betonte Sabine Gärtner. Die Vorsitzende zeichnete gemeinsam mit den Ehrenvorständen Erich Maier und Herbert Eichenauer sowie ihren Vorstandskollegen 128 Personen für Vereinstreue und 83 TV’ler für besonderes Engagement aus. Marina Bohn, Ursula Schmitt und Lutz Strubel wurde die besondere Ehre einer goldenen Nadel zuteil. Bohn, Mitglied seit dem Alter von neun Jahren, bleibt durch ihr 18 Jahre langes Wirken als Geschäftsführerin in Erinnerung. „Sie hat für den Verein gelebt“, sagte Gärtner. Das gilt auch für Strubel und Schmitt. Beiden sei der TV in die Wiege gelegt worden, Strubel ist in den Abteilungen Fußball und CGT Fastnacht zuhause. Seit 2004 ist er stellvertretender Vereinsvorsitzender. Ursula Schmitt, „eine wichtige Stütze des Vereins“, war unter anderem Abteilungsleiterin und Übungsleiterin für Frauenturnen und bietet bis heute Training an. Einige Mitglieder sind aber noch länger im Verein. Altbürgermeister Erich Maier ehrte 19 Personen für über 70 Jahre Mitgliedschaft. Neben Else Mackenroth, Tochter des ehemaligen Wirtpaars, wurde auch Margot Röhrig für 86 Jahre Treue ausgezeichnet.

Info: Namen aller Geehrten auf suedhessen-morgen.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.07.2019