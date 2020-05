Turner stolz auf Erfolge

Hofheim.Unmittelbar vor der Corona-Krise musste der TV Hofheim seine geplante Jahreshauptversammlung absagen. Dennoch liegen alle Jahresberichte der einzelnen Abteilungen vor. Die Volleyballabteilung besteht nur noch aus einer aktiven Damenmannschaft in der Spielgemeinschaft als VSG Ried zwischen dem TV Bürstadt und dem TV Hofheim, steht beim vorzeitigen Saisonabbruch am elften Spieltag auf dem sechsten Platz. In dieser Saison wurde die Schiedsrichter-Klassifizierung für die Bezirksliga angehoben. Insgesamt zählt die Abteilung rund 25 Teilnehmerinnen im Training, das dreimal wöchentlich angeboten wird.

Der unterschiedliche Leistungsstand und die hohe Altersdifferenz stellt die Trainer Arkadius Czogalla und Jasmin Baierle vor große Herausforderungen bezüglich eines adäquaten und abgestimmten Trainingsplans. Oft trainieren Aktive und Anfänger auf dem gleichen Feld mit unterschiedlichen Trainingsprogrammen. Durch das Fehlen weiterer Trainer gibt es aktuell auch keine Möglichkeit, die Gruppen auf mehrere Tage zu strecken. Sobald das reguläre Trainingsangebot wieder beginnt, gilt es für die Volleyballabteilung sich zu formieren und für die Zukunft neu aufzustellen.

Turnabteilung wächst

Weitestgehend zufrieden ist Turnabteilungsleiterin Ingrid Bamberg mit dem Besuch der Übungsstunden. Auch die Trainerzahl ist gut abgedeckt. So sind die Erwachsenen-Übungsstunden gut frequentiert, der Yogakurs immer ausgebucht. Auch das weitere Kursangebot stimmt, im Qi Gong kann eine Teilnehmerzunahme festgestellt werden. Bauch-Beine-Po und Muskelaufbautraining sind sehr beliebt und die Step-Aerobic-Gruppe festigt sich zusehends. Allerdings geht die männliche Teilnehmerzahl in den Kinderübungsstunden zurück. Was der erfahrenen Abteilungs- und Übungsleiterin auffällt und gleichgermaßen missfällt ist die unregelmäßige Teilnahme an den Übungsstunden. Erlerntes kann so nicht gefestigt und aufbauend trainiert werden. Die Nachfrage im Kleinkinderbereich ist besonders hoch. Mit Emely Strack, Jana Gugumus und Amelie Wegerle haben drei angehende Trainer die Grundausbildung erfolgreich absolviert.

Erstmals wurde eine Trainerausbildung Gerätturnen mit dem TV Bürstadt ausgerichtet. An fünf Wochenenden wurde vom Hessischen Turnverband ausgebildet und der Kurs mit einer Abschlussprüfung beendet. Christian Gross, Katja Darmstädter, Sandra Ruppert, Vivian Langenberg und Laura Hildebrandt bestanden die Trainerlizenz C für Geräteturnen. Am Showgruppenwettkampf Tujustars in Dreieich des hessischen Turnverbandes beteiligten sich sechs hochkarätige Mannschaften aus Hessen. Die Stud Buttons junior nahmen mit ihrer Show „Frühlingserwachen“ teil und belegten den geteilten vierten Platz. Beim Bergsträßer Turnfest war die Abteilung nur mit neun Turnerinnen vertreten. An der Kerb wurde ein Flashmob der Tanzabteilung initiiert. Zu diesem Zeitpunkt war gerade akuter Kindernotstand in den Gruppen. Den Tanzmäusen hat dies wieder einige neue Tänzer gebracht. Die Turnschau wurde unter dem Motto „Rund um den Vulkan“ in der Sporthalle geboten, beinhaltete ein buntes Programm mit Ausschnitten aus dem Übungsangebot. Margit Kühn hat sich als Trainerin der Tanzmäuse nach über 25 Jahren verabschiedet. Sie übergibt an Iwona Geschwind und Christiane Dürr. Das Bergsträßer Turnfest findet am 3. und 4. Juli nächstes Jahr in Hofheim statt.

Rekord gebrochen

Die Verantwortlichen der Sportabzeichenabteilung konnten 112 Sportabzeichen vergeben, so viele wie noch nie. 52 Erwachsene und 60 Jugendliche schafften die Prüfungen. Ein Dankeschön der Abteilungsspitze mit Regine Kraus, Michael Schnell, Manfred Schober und Roland Schulz galt den Schwimmern aus Lampertheim unter der Leitung von Christel Mörstedt und den Damenfußballern unter der Leitung von Florian Fäustle, ohne die diese Anzahl nicht erreicht worden wäre. Roland Schulz hat seinen Prüferschein mit Erfolg abgelegt.

Insgesamt zwölf Wanderungen führte die von Anette Mecke geleitete Wanderabteilung durch. Sechs Wanderungen zwischen zwölf und 15 Kilometern im Winterhalbjahr, weitere sechs Fahrradtouren im Sommerhalbjahr. Eine viertägige Radtour führte die Abteilungsmitglieder ins Altmühltal nach Wasserzell. Auch die Weinwanderung wurde von rund 50 Teilnehmern gut angenommen. Mittlerweile hat der „harte Kern“ von zehn bis 15 Wanderern Verstärkung von vier Gastwanderern der TG Bobstadt bekommen. Der von Esther Heilmann und Verena Salomon koordinierte 34. Volkslauf zählte 259 Starter. 40 Helfer sorgten für einen reibungslosen Verlauf. Im September steht die 35. Auflage des Traditionslaufes an.

Ein breites Angebot offerierte der Jugendausschuss mit Osterbasteln, der Fahrt in die französische Partnerstadt Dieulouard, Kerbebeteiligung, Plätzchen backen, Fastnacht-Jugenddisco im Vereinsheim, Kinderkräppelkaffee und einer erstmals durchgeführten School’s Out Party zu Beginn der Sommerferien im vergangenen Jahr. Mit zahlreichen Vorbereitungstreffen und mehrtätigen Bastelaktionen für die verschiedenen Deko- und Spielelemente war die School’s Out Party die bisher aufwendigste Veranstaltung. fh

