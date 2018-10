Turnier für Voltigierer

Lampertheim.Nach dem Brand in der Reithalle Anfang dieses Jahres und zwei abgesagten Reitturnieren, veranstaltet der Reit- und Fahrverein Lampertheim am Sonntag, 21. Oktober, wieder ein Voltigierturnier. Die Wettbewerbe finden zwischen 11 und 16 Uhr statt. Am Vormittag werden die L-Gruppen in der Pflicht und Kür sowie die Einzelvoltigierer der Klasse L an den Start gehen. Im Anschluss werden Wettbewerbe der Nachwuchseinzelvoltigierer der Klasse A sowie der Einsteiger- und Nachwuchsgruppen ausgetragen, wie der Verein mitteilt.

Programm der besonderen Art

Ab 12.40 Uhr findet ein Pas de Deux auf dem Turnpferd statt. Hier zeigen Doppelpaare ein Kürprogramm der besonderen Art, denn neben Schwierigkeit und Ausführung kommt es auch auf ein originelles Motto mit passenden Kostümen und der richtigen Musik an. Hier werden drei Lampertheimer Doppelpaare die Vereinsfarben vertreten. Nach diesem Wettkampf-Block stellen sich insgesamt acht gemeldete Schrittgruppen der Konkurrenz, wobei in diesem starken Teilnehmerfeld auch die Mannschaft Lampertheim II an den Start gehen wird.

Der Eintritt ist frei. Die Besucher werden vom Reit- und Fahrverein bewirtet. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018