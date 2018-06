Anzeige

Lampertheim.In den beiden zurückliegenden Entscheidungsspielen um die Meisterschaft in der Kreisliga der B-Jugend zogen die Fußballer des TV Lampertheim jeweils den Kürzeren. Im ersten Spiel verloren die B-Jugendlichen das Gastspiel beim FC 07 Bensheim mit 0:3-Toren, wobei an diesem Tag bei den Spargelkickern nichts zusammenlief und die Niederlage auch in dieser Höhe verdient war. Beim Heimspiel gegen die Mannschaft des JFV Wald-Michelbach/Absteinach zogen die stark ersatzgeschwächten B-Jugendlichen des TVL trotz einer leidenschaftlichen und engagierten Spielweise mit 0:1den Kürzeren. Somit schloss die Mannschaft die Meisterschaftsrunde als sieg- und torloser Drittplatzierter ab. fh