TV Lampertheim II unter Zugzwang

Lampertheim.Die Handballer des TV Lampertheim II wollen sich aus dem Abstiegskampf der Bezirksliga B heraushalten und entsprechend ist am Sonntag (14 Uhr) ein Sieg bei Schlusslicht Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten III Pflicht. Aktuell belegt der TVL Rang sieben, hat 11:13 Punkte auf dem Konto. Da es aber in dieser Saison durch die Konstellation in der Landesliga bis zu drei Absteiger geben kann, beträgt der Vorsprung auf diesen möglichen ersten Abstiegsplatz neun nur einen Punkt. „Wir haben zwar mit Steven Sendner, Daniel Frei, Dennis Strubel und Dimitri Wildt einige Ausfälle zu beklagen, dennoch müssen wir die Punkte holen“, so TVL-Trainer Stefan Diesterweg. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.02.2020